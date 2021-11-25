Гороскоп на 26 ноября 2021 для всех знаков Зодиака

25 ноября 2021 14:30 Алла Лысак
Алла Лысак

Алла Лысак

Lifestyle-редактор

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Гороскоп на 26 ноября 2021 для всех знаков Зодиака
Гороскоп на 26 ноября 2021 для всех знаков Зодиака
pixabay.com

Гороскоп на 26.11.2021 для всех знаков Зодиака!

Узнайте свой гороскоп на 26 ноября 2021 года,  пятницу.

Знак месяца — Стрелец.        

Гороскоп Овен. Вы сможете добиться успеха в любом деле, не сомневайтесь в себе!

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Гороскоп Телец. День подходит для общения с коллегами, знакомыми, начальством, знакомьтесь и не сомневайтесь в своем очаровании.

Гороскоп Близнецы. К сожалению, вероятны небольшие конфликты на рабочем месте. 

Гороскоп Рак. Вы будете находиться в прекрасном настроении, никто и ничто не сможет помешать вам насладиться жизнью.

Гороскоп Лев. Успехи на работе будут незначительными, но, как говорится, выстраданными.

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Гороскоп Дева. Ваш творческий потенциал находится на высоком уровне, постарайтесь провести день активно и продуктивно. 

Гороскоп Весы. День порадует возможностью сделать в делах перерыв, воспользуйтесь!

Гороскоп Скорпион. Ожидается противоречивый день, однако астрологи советуют сдержанно реагировать на все жизненные вопросы.

Гороскоп Стрелец.  Может возникнуть необходимость в тратах, постарайтесь отнестись к ним философски. 

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Гороскоп Козерог. Астрологи рекомендуют отправиться в небольшое путешествие с родными людьми, чтобы сплочиться!

Гороскоп Водолей. Можно планировать и реализовывать любые срочные дела. 

Гороскоп Рыбы. Желательно, чтобы на этот день у вас был четкий план и сразу несколько вариантов решения любой проблемы. 

Напомним, 

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