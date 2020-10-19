Лунный календарь: гороскоп на 19 октября 2020 года для всех знаков Зодиака

19 октября 2020 00:10 Алла Лысак
Лунный календарь: гороскоп на 19 октября 2020 года для всех знаков Зодиака
Лунный гороскоп на 19 октября 2020 для всех знаков Зодиака
pixabay.com

Спутник Земли проведет день в созвездии знака Зодиака Стрелец.

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Период лунного Стрельца создан, чтобы грезить о будущем и мечтать о большем. Абстрактное мышление работает на 100%, однако с конкретными повседневными задачами наблюдаются небольшие проблемы.

Можно выделить время для решения юридических и правовых вопросов, например, обратиться к контролирующим органам.  

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Четвертый лунный день считается нейтральным, дипломатические способности возрастают, контакты налаживаются быстро. Если вам предстоит принимать решение, откажитесь от поверхностных суждений, возрастает склонность к необоснованному риску. 

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