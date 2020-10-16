Два астрономических события октября 2020, которые нельзя пропустить

Два астрономических события октября 2020, которые нельзя пропустить

В октябре нас ожидают несколько астрономических событий (а Марс до сих пор можно увидеть на небе).

21 октября: метеорный поток Ориониды

С 20 по 24 октября на небе можно будет наблюдать падающие звезды, которые на самом деле, конечно, представляют собой частицы метеоров, сгорающих в атмосфере.

Зрелище красивое, пик метеорного потока приходится на ночь 21 октября, в час около 70 метеоров будут входить в атмосферу.

31 октября: Уран в оппозиции

Хэллоуин 2020 года будет еще более таинственным, чем обычно, ведь в эту ночь Уран окажется в полной оппозиции к Земле. Планета подойдет к нам очень близко, на небе Уран смогут заметить даже зрители без телескопов и других оптических приборов.

Отметим, что 31 октября попадает на фазу полнолуния, на небе появится голубая Луна (название связано с тем, что полнолуние окажется вторым за месяц).

Напомним,