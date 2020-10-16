Два астрономических события октября 2020, которые нельзя пропустить
В октябре нас ожидают несколько астрономических событий (а Марс до сих пор можно увидеть на небе).
21 октября: метеорный поток Орионидынебе можно будет наблюдать падающие звезды, которые на самом деле, конечно, представляют собой частицы метеоров, сгорающих в атмосфере.
Зрелище красивое, пик метеорного потока приходится на ночь 21 октября, в час около 70 метеоров будут входить в атмосферу.
31 октября: Уран в оппозиции
Отметим, что 31 октября попадает на фазу полнолуния, на небе появится голубая Луна (название связано с тем, что полнолуние окажется вторым за месяц).
Напомним,