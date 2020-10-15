Лунный календарь: гороскоп на 15 октября 2020 года для всех знаков Зодиака

15 октября 2020 00:30 Алла Лысак
Лунный календарь: гороскоп на 15 октября 2020 года для всех знаков Зодиака
Лунный гороскоп на 15 октября 2020 для всех знаков Зодиака
pixabay.com

Спутник Земли проведет день в созвездии знака Весы.

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Период лунных Весов подойдет для восстановления сил после активной работы. Не стоит начинать новые проекты или глобальные дела, лучше оперативно завершить запланированное ранее. 

Неплохим период считается для делового сотрудничества, вы можете продемонстрировать дипломатические черты характера. 

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Двадцать восьмой лунный день считается подходящим для всяческих земных дел, можно приобрести автомобиль, затеять ремонт в квартире. Возможно, придется задуматься о профилактике некоторых заболеваний. 

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