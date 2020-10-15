Лунный календарь: гороскоп на 15 октября 2020 года для всех знаков Зодиака
15 октября 2020 00:30
Лунный гороскоп на 15 октября 2020 для всех знаков Зодиака
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Спутник Земли проведет день в созвездии знака Весы.
лунных Весов подойдет для восстановления сил после активной работы. Не стоит начинать новые проекты или глобальные дела, лучше оперативно завершить запланированное ранее.
Неплохим период считается для делового сотрудничества, вы можете продемонстрировать дипломатические черты характера.