Противостояние Марса 2020: где и когда можно увидеть Красную планету на небе?

13 октября 2020 09:30 Алла Лысак
Противостояние Марса 2020: где и когда можно увидеть Красную планету на небе?
Противостояние Марса 2020: где и когда можно увидеть красную планету на небе?
pixabay.com

В середине октября нас ожидает яркое астрономическое событие – противостояние Марса.

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Астрономы советуют использовать максимальную близость Марса к Земле, чтобы понаблюдать за ним. Осенью 2020 года расстояние между Красной планетой и Землей сократится максимально на следующие 32 года.

Обязательно выйдите на улицу в ночь с 13 на 14 октября, чтобы полюбоваться планетой по соседству.

Как увидеть Марс в Украине 

Всю ночь над южным горизонтом будет сиять красноватая планета, которая по внешнему виду напомнит вам звезду.

Ищите Марс в созвездии Рыб, ближе к полуночи он будет высоко в небе. Марс будет оставаться ярким еще несколько недель.

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Отметим, что во время рекордного сближения дистанция между планетами составит всего 62, 1 млн километров. В 2018 году, например, было еще более внушительное противостояние, когда Земля и Солнце приблизились на расстояние в 57,6 млн км. 

Историческое противостояние произошло в 2003 году, Марс несколько недель находился на расстоянии в 55,4 млн километров от Земли.

Напомним,

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