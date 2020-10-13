Противостояние Марса 2020: где и когда можно увидеть Красную планету на небе?
В середине октября нас ожидает яркое астрономическое событие – противостояние Марса.
Обязательно выйдите на улицу в ночь с 13 на 14 октября, чтобы полюбоваться планетой по соседству.
Как увидеть Марс в Украине
Всю ночь над южным горизонтом будет сиять красноватая планета, которая по внешнему виду напомнит вам звезду.
Ищите Марс в созвездии Рыб, ближе к полуночи он будет высоко в небе. Марс будет оставаться ярким еще несколько недель.
Историческое противостояние произошло в 2003 году, Марс несколько недель находился на расстоянии в 55,4 млн километров от Земли.
Напомним,