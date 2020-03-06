Не пропустите! Назван день, когда на небе появится самая крупная в 2020 Луна

Не пропустите! Назван день, когда на небе появится самая крупная в 2020 году Луна

9 марта, в понедельник, спутник Земли войдет в стадию полнолуния.

Астрономы сообщают, что именно 9 марта Луна, показавшаяся на небе, будет самой большой за весь 2020 год.

Дело в том, что в 19:49, когда и начнется полнолуние, спутник Земли окажется очень близко к Земле, а спустя 13 часов после этого и вовсе пройдет так называемый перигей.

Так называют ближайшую к Земле точку орбиты спутника, расстояние до Земли составит 357 117 км.

Отмечается, что видимый диаметр Луны увеличится примерно на 8%, а яркость нашего спутника возрастет на 13%. Наиболее крупной Луна покажется вечером и утром, когда будет находиться возле горизонта. Не пропустите суперлуние!

Напомним,