Когда новолуние и полнолуние в январе 2022
Каждый день лунного цикла несет в себе определенную энергетику, а полнолуние и новолуние считаются наиболее важными сутками.
Когда новолуние в январе 2022?
Новолуние в январе уже наступило, однако продолжает воздействовать на нас.
Астрологи напоминают, что в период с 4 по 7 января наступает благоприятное время для позитивных жизненных перемен, новых начал. Сейчас вам будет проще всего отпустить то, что тяготеет, открыться чему-то новому. Также рекомендуется посвятить время завершению дел, которые вы не успели доделать до нового года.
Не торопитесь, обдумывайте свои действия. Под запретом ссоры и выяснения отношений, они могут привести к серьезным скандалам
Когда полнолуние в январе 2022?
Волчья Луна считается идеальным временем, чтобы пообщаться с близкими, усилить связи и совместно решать новые задачи в наступившем году. Кроме того, астрологи советуют сесть и продумать план на предстоящие 12 месяцев, ведь в Полнолуние вы точно не переоцените свои возможности. Будьте настойчивым в работе, но не в личной жизни. Общение желательно сократить к минимуму.