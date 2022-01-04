Когда новолуние и полнолуние в январе 2022

Когда новолуние и полнолуние в январе 2022

Каждый день лунного цикла несет в себе определенную энергетику, а полнолуние и новолуние считаются наиболее важными сутками.

Когда новолуние в январе 2022?

Рассказываем о фазах Луны в январе.

Новолуние в январе уже наступило, однако продолжает воздействовать на нас.

Астрологи напоминают, что в период с 4 по 7 января наступает благоприятное время для позитивных жизненных перемен, новых начал. Сейчас вам будет проще всего отпустить то, что тяготеет, открыться чему-то новому. Также рекомендуется посвятить время завершению дел, которые вы не успели доделать до нового года.

Не торопитесь, обдумывайте свои действия. Под запретом ссоры и выяснения отношений, они могут привести к серьезным скандалам

Когда полнолуние в январе 2022?

в январе выпадает на 17 число. В народе его называют волчьим, поскольку именно в это время у волков начинается сезон размножения, соответственно, они воют чаще.

Волчья Луна считается идеальным временем, чтобы пообщаться с близкими, усилить связи и совместно решать новые задачи в наступившем году. Кроме того, астрологи советуют сесть и продумать план на предстоящие 12 месяцев, ведь в Полнолуние вы точно не переоцените свои возможности. Будьте настойчивым в работе, но не в личной жизни. Общение желательно сократить к минимуму.