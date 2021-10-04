Лунный гороскоп на 4 октября 2021 года для всех знаков Зодиака

Лунный гороскоп на 4 октября 2021 года для всех знаков Зодиака

Спутник Земли проведет день в созвездии знака Зодиака Дева.

Период лунной Девы считается благоприятным для любой кропотливой работы, требующей вдумчивого и серьезного подхода. Абсолютно все направления финансовой деятельности, при серьезном подходе, как никогда принесут материальное вознаграждение.

Успешны любые банковские операции и операции с недвижимостью. Неплохо идет торгово-закупочная и посредническая деятельность. Так же плодотворно продвигаются учеба, повышение квалификации и любое самосовершенствование.

Наступил двадцать седьмой лунный день, сегодня следует быть спокойным и собранным, даже если перед вами встает якобы неразрешимая проблема. Старания обязательно приведут к успеху. Полезно общаться с представителями старшего поколения.