Лунный гороскоп на 4 октября 2021 года для всех знаков Зодиака

4 октября 2021 00:20 Алла Лысак
Алла Лысак

Алла Лысак

Lifestyle-редактор

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Лунный гороскоп на 4 октября 2021 года для всех знаков Зодиака
Лунный гороскоп на 4 октября 2021 года для всех знаков Зодиака
pixabay.com

Спутник Земли проведет день в созвездии знака Зодиака Дева.

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Период лунной Девы считается благоприятным для любой кропотливой работы, требующей вдумчивого и серьезного подхода. Абсолютно все направления финансовой деятельности, при серьезном подходе, как никогда принесут материальное вознаграждение.

Успешны любые банковские операции и операции с недвижимостью. Неплохо идет торгово-закупочная и посредническая деятельность. Так же плодотворно продвигаются учеба, повышение квалификации и любое самосовершенствование.

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Наступил двадцать седьмой лунный день, сегодня следует быть спокойным и собранным, даже если перед вами встает якобы неразрешимая проблема. Старания обязательно приведут к успеху. Полезно общаться с представителями старшего поколения.

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