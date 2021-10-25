Выходные и праздники в ноябре 2021 года в Украине

25 октября 2021 15:10 Алла Лысак
Алла Лысак

Алла Лысак

Lifestyle-редактор

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Выходные и праздники в ноябре 2021 года в Украине
Выходные и праздники в ноябре 2021 года в Украине
pixabay.com

Сколько будем отдыхать в ноябре 2021 года и какие ожидаются праздничные выходные?

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Ноябрь 2021 года состоит из 30 календарных дней, на выходные попадает 8 дней, а на рабочие — 22 дня, соответственно. 

К сожалению, дополнительных дней отдыха в ноябре у украинцев не будет. Таких месяцев в году всего четыре, помимо ноябр, праздников, как правило, нет в сентябре, феврале и июле.  

Выходными в последний месяц осени будут: 6, 7, 13, 14, 20, 21, 27, 28 числа.

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Примечательно, что ноябрь богат на тематические даты и профессиональные праздники: 4 ноября отмечается День железнодорожника, а 7 ноября будем поздравлять работников социальной сферы, 9 — День бухгалтера, 14 ноября — День логопеда, 16 ноября не забудьте поздравить знакомых работников радио и  телевидения, 21 ноября чествуют работников сельского хозяйства.

Напомним,

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