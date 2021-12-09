Растущая Луна в декабре 2021 года: что можно и нельзя делать
Растущей называется Луна вплоть до фазы полнолуния, в декабре 2021 года мы будем находиться в этой фазе вплоть до 18 числа.
Общая характеристика растущей Луны
Растущая Луна — удачное время для человека, в этот период энергия в организме накапливается, поэтому вы чувствуем себя полными сил, бодрыми, больше успеваем и с радостью планируем будущее.
Любые начинания в этот период получают дополнительный импульс, например, знакомства могут стать судьбоносными, а если вы решите обновить гардероб, то непременно найдете вещь, в которую влюбитесь.
Что можно и нельзя делать на растущую Луну в декабре
Настройтесь на позитив и наберитесь смелости вычеркнуть из своей жизни все лишнее.
Нежелательно отправляться в длительное путешествия, ограничивать себе в еде и пребывать в плохом настроении.
Напомним,