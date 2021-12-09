Растущая Луна в декабре 2021 года: что можно и нельзя делать

Растущая Луна в декабре 2021 года: что можно и нельзя делать

Растущей называется Луна вплоть до фазы полнолуния, в декабре 2021 года мы будем находиться в этой фазе вплоть до 18 числа.

Общая характеристика растущей Луны

Как избежать неприятностей во время растущей Луны, рассказываем в материале!

Растущая Луна — удачное время для человека, в этот период энергия в организме накапливается, поэтому вы чувствуем себя полными сил, бодрыми, больше успеваем и с радостью планируем будущее.

Любые начинания в этот период получают дополнительный импульс, например, знакомства могут стать судьбоносными, а если вы решите обновить гардероб, то непременно найдете вещь, в которую влюбитесь.

Что можно и нельзя делать на растущую Луну в декабре

Как нужно себя вести во время растущей Луны нам подскажут астрологи. Они считают, что ближайшие дни — это лучшее время, чтобы начать воплощать в жизнь давно задуманное. Точно не стоит сидеть и ждать удачного момента, ведь он уже пришел.

Настройтесь на позитив и наберитесь смелости вычеркнуть из своей жизни все лишнее.

Нежелательно отправляться в длительное путешествия, ограничивать себе в еде и пребывать в плохом настроении.

Напомним,