Растущая Луна в декабре 2021 года: что можно и нельзя делать

9 декабря 2021 16:05 Алла Лысак
Алла Лысак

Алла Лысак

Lifestyle-редактор

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Растущая Луна в декабре 2021 года: что можно и нельзя делать
Растущая Луна в декабре 2021 года: что можно и нельзя делать
pixabay.com

Растущей называется Луна вплоть до фазы полнолуния, в декабре 2021 года мы будем находиться в этой фазе вплоть до 18 числа.

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Общая характеристика растущей Луны

Растущая Луна — удачное время для человека, в этот период энергия в организме накапливается, поэтому вы чувствуем себя полными сил, бодрыми, больше успеваем и с радостью планируем будущее. 

Любые начинания в этот период получают дополнительный импульс, например, знакомства могут стать судьбоносными, а если вы решите обновить гардероб, то непременно найдете вещь, в которую влюбитесь. 

Что можно и нельзя делать на растущую Луну в декабре

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Как нужно себя вести во время растущей Луны нам подскажут астрологи. Они считают, что ближайшие дни — это лучшее время, чтобы начать воплощать в жизнь давно задуманное. Точно не стоит сидеть и ждать удачного момента, ведь он уже пришел. 

Настройтесь на позитив и наберитесь смелости вычеркнуть из своей жизни все лишнее.

Нежелательно отправляться в длительное путешествия, ограничивать себе в еде и пребывать в плохом настроении. 

Напомним, 

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