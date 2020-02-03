Генетики разгадали тайну снежного человека
Команда генетиков из Йельского университета проанализировала все существующие «доказательства» существования снежного человека.
Однако окончательно развеять неопределенность вокруг этого мифического существа взялись генетики из Йеля.
Они предложили держателям «фрагментов» йети отдать образцы на анализ ДНК.
Таким образом в руках ученых оказались кости, шерсть и зубы снежного человека!
Согласно легенде, йети является антропоидом, живущим на вершинах Гималайских гор!
Напомним,