Генетики разгадали тайну снежного человека

3 февраля 2020 22:00 Алла Лысак
Генетики разгадали тайну снежного человека
Генетики разгадали тайну снежного человека
pixabay.com

Команда генетиков из Йельского университета проанализировала все существующие «доказательства» существования снежного человека.

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Легенда о йети живет уже не один десяток лет, многие люди хранят в своих частных коллекциях так называемые 100% доказательства существования снежного человека. 

Однако окончательно развеять неопределенность вокруг этого мифического существа взялись генетики из Йеля.

Они предложили держателям «фрагментов» йети отдать образцы на анализ ДНК. 

Таким образом в руках ученых оказались кости, шерсть и зубы снежного человека!

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Результаты исследования, наверняка, разочаруют поклонников этого необычного существа, ведь в реальности все вещи, якобы принадлежавшие йети, были частичками обычных и хорошо изученных человечеством животных. Чаще всего люди принимали за йети бурых и тибетских медведей. 

Согласно легенде, йети является антропоидом, живущим на вершинах Гималайских гор!

Напомним,

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