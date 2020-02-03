Генетики разгадали тайну снежного человека

Команда генетиков из Йельского университета проанализировала все существующие «доказательства» существования снежного человека.

Легенда о йети живет уже не один десяток лет, многие люди хранят в своих частных коллекциях так называемые 100% доказательства существования снежного человека.

Однако окончательно развеять неопределенность вокруг этого мифического существа взялись генетики из Йеля.

Они предложили держателям «фрагментов» йети отдать образцы на анализ ДНК.

Таким образом в руках ученых оказались кости, шерсть и зубы снежного человека!

Результаты исследования, наверняка, разочаруют поклонников этого необычного существа, ведь в реальности все вещи, якобы принадлежавшие йети, были частичками обычных и хорошо изученных человечеством животных. Чаще всего люди принимали за йети бурых и тибетских медведей.

Согласно легенде, йети является антропоидом, живущим на вершинах Гималайских гор!

Напомним,