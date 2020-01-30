Засыпаем за минуту: главный секрет сна

30 января 2020 09:00 Антонина Старовойт
Засыпаем за минуту: главный секрет сна
Засыпаем за минуту: главный секрет сна
pixabay.com

Ощущаете проблемы со сном, которые снижают уровень вашей продуктивности?

Читайте такжеТОП-3 совета, как полюбить секс с презервативом
Тогда у нас есть для вас эффективный совет!

Инструкция: 

Для начала ложитесь на кровать так, как обычно засыпаете. Не меняйте позу.

Первые 4 секунды вдыхайте воздух через нос. Затем задержите дыхание на 7 секунд. А после выдыхайте воздух ртом, в течение 8 секунд.

Читайте такжеКак есть меньше: главные советы
Именно такой ритм дыхания, 4-7-8, по мнению терапевтов, наиболее расслабляющий и успокаивающий для организма. Он поможет достигнуть максимально расслабленного состояния и уснуть за 5 минут, а при должной тренировке — и за 1.

Благодаря отсчету мысли в голове моментально становятся упорядоченными. Зачастую такой метод наиболее эффективен в лечении тревоги и бессонницы без использования таблеток. 

Практикуйте метод 4-7-8 на постоянной основе и у вас никогда не возникнет вопрос, как уснуть, если не хочется спать!

Напомним, 

 

 

Облако тегов

здоровье Лайфхаки советы секреты

Материалы по теме

Ухаживаем за кожей вокруг глаз: ТОП-3 важных совета
Lifestyle

Ухаживаем за кожей вокруг глаз: ТОП-3 важных совета
Что посмотреть на День святого Валентина?
Премьеры

Что посмотреть на День святого Валентина?
Мифы о китайском коронавирусе, в которые все почему-то верят
ЗОЖ

Мифы о китайском коронавирусе, в которые все почему-то верят
ТОП-3 мифа о сексе во время беременности
Психология

ТОП-3 мифа о сексе во время беременности

Популярное на сайте

Ирина Билык призналась, почему праздновала Новый год с Димой Коляденко

Ирина Билык призналась, почему праздновала Новый год с Димой Коляденко
Голос країни-10: смотреть 2 выпуск онлайн (эфир от 26.01.2020)

Голос країни-10: смотреть 2 выпуск онлайн (эфир от 26.01.2020)
Одруження наосліп-6: смотреть 1 выпуск онлайн (эфир от 28.01.2020)

Одруження наосліп-6: смотреть 1 выпуск онлайн (эфир от 28.01.2020)
Следствие ведут экстрасенсы: смотреть выпуск онлайн (эфир от 26.01.2020)

Следствие ведут экстрасенсы: смотреть выпуск онлайн (эфир от 26.01.2020)

Популярное видео

Голос країни-10: смотреть 2 выпуск онлайн (эфир от 26.01.2020)

Голос країни-10: смотреть 2 выпуск онлайн (эфир от 26.01.2020)
Одруження наосліп-6: смотреть 1 выпуск онлайн (эфир от 28.01.2020)

Одруження наосліп-6: смотреть 1 выпуск онлайн (эфир от 28.01.2020)
Следствие ведут экстрасенсы: смотреть выпуск онлайн (эфир от 26.01.2020)

Следствие ведут экстрасенсы: смотреть выпуск онлайн (эфир от 26.01.2020)
Невеста из Стамбула: смотреть 294 серию онлайн (эфир от 28.01.2020)

Невеста из Стамбула: смотреть 294 серию онлайн (эфир от 28.01.2020)
tv.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен / OK