Засыпаем за минуту: главный секрет сна

Ощущаете проблемы со сном, которые снижают уровень вашей продуктивности?

Тогда у нас есть для вас эффективный совет

Инструкция:

Для начала ложитесь на кровать так, как обычно засыпаете. Не меняйте позу.

Первые 4 секунды вдыхайте воздух через нос. Затем задержите дыхание на 7 секунд. А после выдыхайте воздух ртом, в течение 8 секунд.

Именно такой ритм дыхания, 4-7-8, по мнению терапевтов, наиболее расслабляющий и успокаивающий для организма. Он поможет достигнуть максимально расслабленного состояния и уснуть за 5 минут, а при должной тренировке — и за 1.

Благодаря отсчету мысли в голове моментально становятся упорядоченными. Зачастую такой метод наиболее эффективен в лечении тревоги и бессонницы без использования таблеток.

Практикуйте метод 4-7-8 на постоянной основе и у вас никогда не возникнет вопрос, как уснуть, если не хочется спать!

Напомним,