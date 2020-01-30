Засыпаем за минуту: главный секрет сна
Ощущаете проблемы со сном, которые снижают уровень вашей продуктивности?
Инструкция:
Для начала ложитесь на кровать так, как обычно засыпаете. Не меняйте позу.
Первые 4 секунды вдыхайте воздух через нос. Затем задержите дыхание на 7 секунд. А после выдыхайте воздух ртом, в течение 8 секунд.
Благодаря отсчету мысли в голове моментально становятся упорядоченными. Зачастую такой метод наиболее эффективен в лечении тревоги и бессонницы без использования таблеток.
Практикуйте метод 4-7-8 на постоянной основе и у вас никогда не возникнет вопрос, как уснуть, если не хочется спать!
Напомним,
- ТОП-3 совета для утреннего секса
- Это опасно: почему воздерживаться от секса вредно?
- ТОП-3 полезных свойства секса для внешности