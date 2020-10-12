Ученые рассказали, как человек эволюционирует здесь и сейчас

12 октября 2020 09:30 Алла Лысак
Ученые рассказали, как человек эволюционирует здесь и сейчас
Ученые рассказали, как человек эволюционирует здесь и сейчас
pixabay.com

Организм человека переживает интенсивные изменения.

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Ученые из Университета Флиндерса и Университета Аделаиды (Австралия) сообщили, что человек прямо сейчас эволюционирует максимально интенсивно за последние 250 лет.

Эволюцию, которая происходит в наши дни, доказывает появление срединной артерии. 

Срединная артерия является продолжением плечевой артерии после ответвления от нее межкостной. Как правило, эта артерия присутствует у эмбриона, однако после рождения исчезает, развиваются два параллельных сосуда. Раньше у большинства людей мы фиксировали только две артерии, но теперь около 30% людей сохраняют полноценную срединную артерию.

Данный феномен изучается с 18 века. Исследование ученых доказывает, что количество людей с срединной артерией постепенно растет: в 1880 году только у каждого десятого находили эту артерию, сейчас уже треть населения имеет ее.

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По меркам эволюции – это очень интенсивный скачок.

Современные люди эволюционируют быстрее, мы наблюдаем аномальное соединение костей, отсутствие зуба мудрости, открытие крестцового канала и другие чудеса.

Напомним,

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