Ученые рассказали, как человек эволюционирует здесь и сейчас

Ученые рассказали, как человек эволюционирует здесь и сейчас

Организм человека переживает интенсивные изменения.

Ученые из Университета Флиндерса и Университета Аделаиды (Австралия) сообщили, что человек прямо сейчас эволюционирует максимально интенсивно за последние 250 лет.

Эволюцию, которая происходит в наши дни, доказывает появление срединной артерии.

Срединная артерия является продолжением плечевой артерии после ответвления от нее межкостной. Как правило, эта артерия присутствует у эмбриона, однако после рождения исчезает, развиваются два параллельных сосуда. Раньше у большинства людей мы фиксировали только две артерии, но теперь около 30% людей сохраняют полноценную срединную артерию.

Данный феномен изучается с 18 века. Исследование ученых доказывает, что количество людей с срединной артерией постепенно растет: в 1880 году только у каждого десятого находили эту артерию, сейчас уже треть населения имеет ее.

По меркам эволюции – это очень интенсивный скачок.

Современные люди эволюционируют быстрее, мы наблюдаем аномальное соединение костей, отсутствие зуба мудрости, открытие крестцового канала и другие чудеса.

Напомним,