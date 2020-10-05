Ученые показали самую старую акулу, которой исполнилось 393 года
5 октября 2020 09:55
Ученые показали самую старую акулу в мире, которой исполнилось 393 года
pixabay.com
У берегов Гренландии ученым удалось запечатлеть акулу, которой исполнилось 393 года.
Фото хищника-рекордсмена опубликовали на странице посольства Дании в Румынии в Фейсбуке. Данная акула является самым старым из ныне живущих позвоночных на планете.
393-летняя гренландская акула обитает в Северном Ледовитом океане, она живет примерно с 1627 года, можно констатировать, что данная особь является самым старым в мире позвоночным животным.
Ученые показали самую старую акулу в мире, которой исполнилось 393 года / открытый источник
Детородного возраста вид достигает лишь в 150 лет.
Напомним,