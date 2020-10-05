Ученые показали самую старую акулу, которой исполнилось 393 года

Ученые показали самую старую акулу в мире, которой исполнилось 393 года

У берегов Гренландии ученым удалось запечатлеть акулу, которой исполнилось 393 года.

Фото хищника-рекордсмена опубликовали на странице посольства Дании в Румынии в Фейсбуке. Данная акула является самым старым из ныне живущих позвоночных на планете.

393-летняя гренландская акула обитает в Северном Ледовитом океане, она живет примерно с 1627 года, можно констатировать, что данная особь является самым старым в мире позвоночным животным.

Ученые показали самую старую акулу в мире, которой исполнилось 393 года / открытый источник

Ученые считают, что гренландские акулы доживают до 400 лет, они крайне медлительны, живут в чрезвычайно суровых условиях и почти в полной темноте. Такая акула свободно погружается на глубину до 600 метров.

Детородного возраста вид достигает лишь в 150 лет.

Напомним,