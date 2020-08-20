Американские ученые диагностируют диабет с помощью смартфона

Достаточно камеры и фонарика, чтобы с помощью смартфона с 80% точностью определить наличие диабета у человека.

Исследователи из Калифорнийского университета Сан-Франциско обработали информацию о параметрах здоровья более 50 тыс. пациентов как с диабетом , так и без.

Точность постановки диагноза при помощи мобильного алгоритма составила 81% для пациентов с диабетом и 92-97% для здоровых пациентов.

Как сообщают ученые, метод диагностики с помощью камеры и фонарика нельзя назвать инновационным, именно таким способом (анализируя изменения цвета кончика пальца в соответствии с сердечными ударами) считывают данные о здоровье умные часы и фитнес-браслеты во время занятий спортом.

Но для обнаружения диабета метод применили впервые. И весьма эффективно! Точность алгоритма вполне сопоставима с маммографией при диагностике рака груди и цитологией во время диагностики рака шейки матки, пишет Nature Medicine.

Сахарный диабет длительное время может протекать без симптомов, а диагностика в домашних условиях сократит случаи скрытого диабета.

Напомним,