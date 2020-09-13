Ученые обнаружили новый фактор развития сердечных заболеваний

13 сентября 2020 15:00 Алла Лысак
Ученые обнаружили новый фактор развития сердечных заболеваний
Ученые обнаружили новый фактор развития сердечных заболеваний

Инфаркт происходит, когда артерию, которая транспортирует кровь к сердцу, что-то перекрывает.

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Чаще всего такие проблемы возникают из-за холестерина на стенках сосудов, но вероятность скорого инфаркта зависит не только от этого, пишет Express. 

Исследования Brigham and Women’s Hospital доказывает, что нерегулярный сон значительно повышает вероятность развития проблем с сердцем.

Ученые проанализировали состояние 2000 человек в возрасте от 45 до 84 лет. Ни один из участников исследования не имел сердечно-сосудистых заболеваний на старте эксперимента, а в течение 5 лет 111 человек так или иначе пострадали от инфарктов, инсультов и других сердечно-сосудистых болезней.

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Сильнее всего прослеживалась зависимость между с циклом сна, проблемы с сердцем возникали именно у людей, которые хронически не досыпали как минимум 2-4 часа. 

Полученные данные доказывают, что нормальный сон может стать средством профилактики болезней сердца, хотя пока ученые не разобрались, как именно ночной отдых помогает избежать таких серьезных патологий.

Напомним,

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