Осторожно, сердце: ТОП-5 признаков, что вас ожидает приступ

Сердце - одна из самых важных мышц в нашем организме. Именно поэтому стоит бить тревогу, если вы начали ощущать подозрительные симптомы в его области.

Усталость

Проблемы с сердцем можно решить преждевременно, но важно как можно раньше диагностировать проблему . Обязательно обратите внимание на следующие симптомы.

Усталость - обычное явление в реалиях нашей жизни. Однако более половины женщин, у которых происходит сердечный приступ, начинают жаловаться на нарастающее чувство усталость за пару месяцев до приступа. Если ранее у вас не было каких-либо предпосылок к такому состоянию, обязательно обратитесь к врачу.

Высокое потоотделение

Тошнота

Это вполне нормальное состояние при менопаузе. Однако если же вам еще рано думать о подобном, то подобные звоночки могут говорить о приближающемся сердечном приступе. Именно он воздействует на нервную систему.

Приближение сердечного приступа также может характеризоваться тошнотой. Кстати, женщины чаще испытывают на себе этот признак, чем мужчины. По статистке, в два раза. Помимо этого, обычно за пару дней до приступа у женщины могут появиться симптомы, похожие больше на грипп. Если вы резко начинает чувствовать тошноту, но это явно не связано с пищей - обратитесь за помощью к врачу.

Одышка

Особенно, если ранее вы тренировались и ни о какой одышке речь и не шла. Обратите на это внимание, понаблюдайте и по необходимости обязательно сходите на консультацию к врачу.

Боль в верхней части тела

Сердце имеет множество нервных окончаний. Именно из-за этого оно может передавать свои спазмы через другие части тела. Обратите внимание на характер боли в таких местах, как: шея, спина, плечи и челюсть.

Напомним,