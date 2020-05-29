Осторожно, сердце: ТОП-5 признаков, что вас ожидает приступ

29 мая 2020 17:00 Антонина Старовойт
Осторожно, сердце: ТОП-5 признаков, что вас ожидает приступ
Осторожно, сердце: ТОП-5 признаков, что вас ожидает приступ
Pinterest

Сердце - одна из самых важных мышц в нашем организме. Именно поэтому стоит бить тревогу, если вы начали ощущать подозрительные симптомы в его области.

Читайте такжеСтала огородницей: Юлия Панкова увлеклась новым трендом здоровой пищи
Проблемы с сердцем можно решить преждевременно, но важно как можно раньше диагностировать проблему. Обязательно обратите внимание на следующие симптомы. 

Усталость 

Усталость - обычное явление в реалиях нашей жизни. Однако более половины женщин, у которых происходит сердечный приступ, начинают жаловаться на нарастающее чувство усталость за пару месяцев до приступа. Если ранее у вас не было каких-либо предпосылок к такому состоянию, обязательно обратитесь к врачу. 

Высокое потоотделение 

Читайте такжеПравильный сон: 5 секретов, как правильно спать
Это вполне нормальное состояние при менопаузе. Однако если же вам еще рано думать о подобном, то подобные звоночки могут говорить о приближающемся сердечном приступе. Именно он воздействует на нервную систему. 

Тошнота 

Приближение сердечного приступа также может характеризоваться тошнотой. Кстати, женщины чаще испытывают на себе этот признак, чем мужчины. По статистке, в два раза. Помимо этого, обычно за пару дней до приступа у женщины могут появиться симптомы, похожие больше на грипп. Если вы резко начинает чувствовать тошноту, но это явно не связано с пищей - обратитесь за помощью к врачу.

Одышка

Особенно, если ранее вы тренировались и ни о какой одышке речь и не шла. Обратите на это внимание, понаблюдайте и по необходимости обязательно сходите на консультацию к врачу. 

Боль в верхней части тела

Сердце имеет множество нервных окончаний. Именно из-за этого оно может передавать свои спазмы через другие части тела. Обратите внимание на характер боли в таких местах, как: шея, спина, плечи и челюсть. 

Напомним, 

Облако тегов

здоровье советы болезнь сердце

Материалы по теме

Делаем лицо визуально худее: главные лайфхаки
Lifestyle

Делаем лицо визуально худее: главные лайфхаки
Чего не стоит делать девушке при оральном сексе: ТОП-5 табу
Психология

Чего не стоит делать девушке при оральном сексе: ТОП-5 табу
Почему у вас болит низ живота: ТОП-4 неочевидные причины
ЗОЖ

Почему у вас болит низ живота: ТОП-4 неочевидные причины
Холостяк. Жизнь после проекта: смотреть выпуск онлайн (эфир от 29.05.2020)
Телешоу

Холостяк. Жизнь после проекта: смотреть выпуск онлайн (эфир от 29.05.2020)

Популярное на сайте

Холостяк-10: смотреть 12 выпуск онлайн (эфир от 22.05.2020)

Холостяк-10: смотреть 12 выпуск онлайн (эфир от 22.05.2020)
Від пацанки до панянки-4: смотреть 15 выпуск онлайн (эфир от 25.05.2020)

Від пацанки до панянки-4: смотреть 15 выпуск онлайн (эфир от 25.05.2020)
Холостяк-10: кто победил в шоу 22.05.2020

Холостяк-10: кто победил в шоу 22.05.2020
МастерШеф. Профессионалы-2: смотреть 13 выпуск онлайн (эфир от 23.05.2020)

МастерШеф. Профессионалы-2: смотреть 13 выпуск онлайн (эфир от 23.05.2020)

Популярное видео

Холостяк-10: смотреть 12 выпуск онлайн (эфир от 22.05.2020)

Холостяк-10: смотреть 12 выпуск онлайн (эфир от 22.05.2020)
Від пацанки до панянки-4: смотреть 15 выпуск онлайн (эфир от 25.05.2020)

Від пацанки до панянки-4: смотреть 15 выпуск онлайн (эфир от 25.05.2020)
МастерШеф. Профессионалы-2: смотреть 13 выпуск онлайн (эфир от 23.05.2020)

МастерШеф. Профессионалы-2: смотреть 13 выпуск онлайн (эфир от 23.05.2020)
Украинский певец выпустил трек в свой День рождения: премьера Мона Лиза

Украинский певец выпустил трек в свой День рождения: премьера Мона Лиза
tv.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK