ТОП-5 признаков незрелости вашего партнера в отношениях
Отношения не всегда крутятся вокруг простых и очевидных вещей, где не нужно бороться с трудностями.
Он ждет, когда вы угадаете его желания
Незрелые партнеры часто говорят намеками и не придают конкретики своим словам. Об инициативности такого человека можно даже не мечтать. Он вечно ждет, что за него все всё решат. Но вот злиться и обижаться они могут лучше кого-либо другого. Особенно, если их мысли считывают неправильно и дают им не того, чего они хотят.
Он импульсивно тратит деньги
Он зависим от вашего внимания
Незрелые люди часто страдают неуверенностью в себе. Чтобы не разжигать огонек сомнений в себе, они часто манипулируют чувствами партнера. К примеру, на виду у всех им необходимо особенно остро его внимание. Они могут заставить показательно целовать их либо признаваться в любви. Такие поступки, к сожалению, только убивают чувства другого.
Он часто говорит не словами, а эмоциями
Инфантильному партнеру свойственно регулярно общаться с вами не словами, а эмоциями. Если вы часто с таким сталкиваетесь, обязательно попробуйте обсудить с ним этот нюанс. Ведь если и дальше он будет коммуницировать с вами только при помощи эмоций, будущее у этих отношений может быть весьма токсичным.
Он хочет вас изменить
Подобное желание со стороны партнера необходимо сразу пресекать. Иначе вы можете стать марионеткой в руках умелых манипуляций. Если уже начало ваших отношений сопровождается подобным желанием со стороны мужчины, то в дальнейшем он будет придерживаться подобной модели игры в отношениях, где вы - пешка, а он вас умело ведет.
Напомним,