ТОП-5 признаков незрелости вашего партнера в отношениях

Отношения не всегда крутятся вокруг простых и очевидных вещей, где не нужно бороться с трудностями.

Он ждет, когда вы угадаете его желания

Но далеко не все партнеры в отношениях готовы к такому. Самое время узнать, на каком уровне зрелости находятся ваши отношения. Ведь именно она определяет ваше совместное будущее.

Незрелые партнеры часто говорят намеками и не придают конкретики своим словам. Об инициативности такого человека можно даже не мечтать. Он вечно ждет, что за него все всё решат. Но вот злиться и обижаться они могут лучше кого-либо другого. Особенно, если их мысли считывают неправильно и дают им не того, чего они хотят.

Он импульсивно тратит деньги

Он зависим от вашего внимания

Взрослые люди подходят к планированию финансов с особой серьезностью. Для них импульсивные крупные покупки неприемлемы. В то время, как для инфантила подобные выпады - привычное дело. Если вы наблюдаете такие жесты со стороны партнера, еще раз задумайтесь, готов ли он к вашему совместному будущему.

Незрелые люди часто страдают неуверенностью в себе. Чтобы не разжигать огонек сомнений в себе, они часто манипулируют чувствами партнера. К примеру, на виду у всех им необходимо особенно остро его внимание. Они могут заставить показательно целовать их либо признаваться в любви. Такие поступки, к сожалению, только убивают чувства другого.

Он часто говорит не словами, а эмоциями

Инфантильному партнеру свойственно регулярно общаться с вами не словами, а эмоциями. Если вы часто с таким сталкиваетесь, обязательно попробуйте обсудить с ним этот нюанс. Ведь если и дальше он будет коммуницировать с вами только при помощи эмоций, будущее у этих отношений может быть весьма токсичным.

Он хочет вас изменить

Подобное желание со стороны партнера необходимо сразу пресекать. Иначе вы можете стать марионеткой в руках умелых манипуляций. Если уже начало ваших отношений сопровождается подобным желанием со стороны мужчины, то в дальнейшем он будет придерживаться подобной модели игры в отношениях, где вы - пешка, а он вас умело ведет.

Напомним,