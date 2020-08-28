Врачи рассказали, какие овощи защитят вас от сердечно-сосудистой болезни

28 августа 2020 15:30 Антонина Старовойт
Врачи рассказали, какие овощи защитят вас от сердечно-сосудистой болезни
Врачи рассказали, какие овощи защитят вас от сердечно-сосудистой болезни
pixabay.com

Сердечно-сосудистые болезни – крайне опасные заболевания, которые чреваты весьма неприятными и глобальными проблемами для всего организма.

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Австралийские медики доказали, что потребление большого количества крестообразных овощей (брокколи, брюссельская капуста, цветная капуста и капуста) могут положительно повлиять на здоровье ваших сосудов. 

Исследование исходит из данных около 700 женщин. По результатам доказано, что женщины, употребляющие ежедневно более 45 граммов крестоцветных овощей, имеют более здоровые сосуды. К примеру, у 46% женщин реже накапливается кальций в аорте. 

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Исходя из исследований, накопление кальция на аорте не всегда связано с общим потреблением овощей либо других крестообразных овощей. Именно поэтому овощи являются крайне важными для здоровья сосудов. 

Одним из особо важных компонентов, которые содержатся в овощах крестоцветных, является витамин К, участвующий в угнетении процесса кальцификации, который происходит в наших кровеносных сосудах,
– отметил автор исследования.

На какие овощи нужно обратить обязательно внимание: 

  • Овощные растения: капуста (красная; белокочанная; цветная; кольраби;\пекинская; брюссельская), редька, редиска, хрен, горчица.
  • Кормовые растения: рапс, сурепка, брюква. Масличные растения, горчица.
  • Лекарственные растения: грыцыки обыкновенные, гиковка серая, ярутка полевая.

Напомним,

 

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