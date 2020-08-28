Врачи рассказали, какие овощи защитят вас от сердечно-сосудистой болезни
Сердечно-сосудистые болезни – крайне опасные заболевания, которые чреваты весьма неприятными и глобальными проблемами для всего организма.
Исследование исходит из данных около 700 женщин. По результатам доказано, что женщины, употребляющие ежедневно более 45 граммов крестоцветных овощей, имеют более здоровые сосуды. К примеру, у 46% женщин реже накапливается кальций в аорте.
Одним из особо важных компонентов, которые содержатся в овощах крестоцветных, является витамин К, участвующий в угнетении процесса кальцификации, который происходит в наших кровеносных сосудах,
– отметил автор исследования.
На какие овощи нужно обратить обязательно внимание:
- Овощные растения: капуста (красная; белокочанная; цветная; кольраби;\пекинская; брюссельская), редька, редиска, хрен, горчица.
- Кормовые растения: рапс, сурепка, брюква. Масличные растения, горчица.
- Лекарственные растения: грыцыки обыкновенные, гиковка серая, ярутка полевая.
Напомним,
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