Врачи рассказали, какие овощи защитят вас от сердечно-сосудистой болезни

Сердечно-сосудистые болезни – крайне опасные заболевания, которые чреваты весьма неприятными и глобальными проблемами для всего организма.

Австралийские медики доказали, что потребление большого количества крестообразных овощей (брокколи, брюссельская капуста, цветная капуста и капуста) могут положительно повлиять на здоровье ваших сосудов.

Исследование исходит из данных около 700 женщин. По результатам доказано, что женщины, употребляющие ежедневно более 45 граммов крестоцветных овощей, имеют более здоровые сосуды. К примеру, у 46% женщин реже накапливается кальций в аорте.

Исходя из исследований, накопление кальция на аорте не всегда связано с общим потреблением овощей либо других крестообразных овощей. Именно поэтому овощи являются крайне важными для здоровья сосудов.

Одним из особо важных компонентов, которые содержатся в овощах крестоцветных, является витамин К, участвующий в угнетении процесса кальцификации, который происходит в наших кровеносных сосудах,

– отметил автор исследования.



На какие овощи нужно обратить обязательно внимание:

Овощные растения: капуста (красная; белокочанная; цветная; кольраби;\пекинская; брюссельская), редька, редиска, хрен, горчица.

Кормовые растения: рапс, сурепка, брюква. Масличные растения, горчица.

Лекарственные растения: грыцыки обыкновенные, гиковка серая, ярутка полевая.

Напомним,