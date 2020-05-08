Как быстро очистить чайник от накипи: ТОП-3 проверенных способа
Не знаете, как вывести накипь после череды длительных чаепитий? Не время отчаиваться.
Сода
Универсальный вариант, который отлично работай как с эмалированными чайниками, так и с электрическими. Для этого вам понадобится столовая ложка соды и 500 мл воды. Вы можете выполнить это задание двумя способами. Смешайте воду с содой в чайнике и доведите раствор до кипения. Затем оставьте его на слабый огонь на полчаса. После этого смойте остатки соды со стенок чайника и прокипятите в нем чистую воду. Слейте кипяток и прополощите. Либо же вы можете накипятить в электрочайнике содовый раствор и оставить его настаиваться на пару часов.
Уксус
Лимонная кислота
Возьмите 500 мл воды и 1-2 столовые ложки лимонной кислоты. Смотрите по степени загрязнения: одна ложка легко справится с простым загрязнением, две - более тяжелым случаем. Чтобы очистить чайник от накипи таким способом, прокипятите в чайнике воду, а затем засыпьте в кипяток лимонную кислоту. Спустя час или два после остывания воды, накипь пройдет.
Напомним,