Как быстро очистить чайник от накипи: ТОП-3 проверенных способа

Не знаете, как вывести накипь после череды длительных чаепитий? Не время отчаиваться.

Сода

Сегодня мы расскажем, как вернуть чайник к прежней жизни и избавиться от следов накипи на нем.

Универсальный вариант, который отлично работай как с эмалированными чайниками, так и с электрическими. Для этого вам понадобится столовая ложка соды и 500 мл воды. Вы можете выполнить это задание двумя способами. Смешайте воду с содой в чайнике и доведите раствор до кипения. Затем оставьте его на слабый огонь на полчаса. После этого смойте остатки соды со стенок чайника и прокипятите в нем чистую воду. Слейте кипяток и прополощите. Либо же вы можете накипятить в электрочайнике содовый раствор и оставить его настаиваться на пару часов.

Уксус

Лимонная кислота

Уксус отлично подойдет для чайников из пластмассы, стекла либо металла, в который накопилось много старой накипи. Затем вам необходимо взять 500 мл воды и один стакан 9% уксуса. Налейте воду в чайник и закипятите. После этого влейте уксус. Оставьте растворе настаиваться около часа. В течение этого времени периодически проверяйте процесс, открывая крышку чайника. Если накипь сама не ушла, то вам нужно отделить ее от стенок при помощи губки и вымыть чайник.

Возьмите 500 мл воды и 1-2 столовые ложки лимонной кислоты. Смотрите по степени загрязнения: одна ложка легко справится с простым загрязнением, две - более тяжелым случаем. Чтобы очистить чайник от накипи таким способом, прокипятите в чайнике воду, а затем засыпьте в кипяток лимонную кислоту. Спустя час или два после остывания воды, накипь пройдет.

Напомним,