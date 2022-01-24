Обладатели какой группы крови имеют самый сильный иммунитет, рассказали ученые

24 января 2022 17:25 Алла Лысак
Алла Лысак

Алла Лысак

Lifestyle-редактор

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Обладатели какой группы крови имеют самый сильный иммунитет, рассказали ученые
Обладатели какой группы крови имеют самый сильный иммунитет, рассказали ученые
pixabay.com

Группа крови оказывает влияние на выработку интерферона, соответственно, от типа крови зависит и способность организма бороться с инфекциями.

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Исследования ученых подтверждают различную скорость и интенсивность выработки интерферона у людей с разными группами крови, а повезло больше всего обладателям четвертого типа, отмечают ученые.

Белки, выделяемыми клетками организма в ответ на вторжение вируса, на бактериальные вещества и низкомолекулярные химические соединения, наиболее эффективно производятся у людей, которые носят четвертый тип.

Среди обладателей этого типа у 92% испытуемых этот белок хорошо продуцировался. 

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80% и 91% способности продуцирования белка исследование выявило у людей с I и III группами крови. Сниженной способностью вырабатывать интерфероны и склонностью заболевать различными инфекциями обладают носители II группы крови.

Напомним,

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