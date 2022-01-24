Обладатели какой группы крови имеют самый сильный иммунитет, рассказали ученые

Группа крови оказывает влияние на выработку интерферона, соответственно, от типа крови зависит и способность организма бороться с инфекциями.

Исследования ученых подтверждают различную скорость и интенсивность выработки интерферона у людей с разными группами крови , а повезло больше всего обладателям четвертого типа, отмечают ученые.

Белки, выделяемыми клетками организма в ответ на вторжение вируса, на бактериальные вещества и низкомолекулярные химические соединения, наиболее эффективно производятся у людей, которые носят четвертый тип.

Среди обладателей этого типа у 92% испытуемых этот белок хорошо продуцировался.

80% и 91% способности продуцирования белка исследование выявило у людей с I и III группами крови. Сниженной способностью вырабатывать интерфероны и склонностью заболевать различными инфекциями обладают носители II группы крови.

Напомним,