Обладатели какой группы крови имеют самый сильный иммунитет, рассказали ученые
24 января 2022 17:25
Алла Лысак
Обладатели какой группы крови имеют самый сильный иммунитет, рассказали ученые
pixabay.com
Группа крови оказывает влияние на выработку интерферона, соответственно, от типа крови зависит и способность организма бороться с инфекциями.
Исследования ученых подтверждают различную скорость и интенсивность выработки интерферона у людей с разными группами крови
, а повезло больше всего обладателям четвертого типа, отмечают ученые.
Белки, выделяемыми клетками организма в ответ на вторжение вируса, на бактериальные вещества и низкомолекулярные химические соединения, наиболее эффективно производятся у людей, которые носят четвертый тип.
Среди обладателей этого типа у 92% испытуемых этот белок хорошо продуцировался.
80% и 91% способности продуцирования белка исследование выявило у людей с I и III группами крови. Сниженной способностью вырабатывать интерфероны и склонностью заболевать различными инфекциями обладают носители II группы крови.
Напомним,