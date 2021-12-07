Названа группа крови изменщиков: эти люди предают чаще

7 декабря 2021 15:55 Алла Лысак
Алла Лысак

Алла Лысак

Lifestyle-редактор

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Названа группа крови изменщиков: эти люди предают чаще
Названа группа крови изменщиков: эти люди предают чаще
pixabay.com

К ветреным особам можно отнести представителей двух групп крови.

Первая группа крови

Считают, что могут позволить себе интрижку на стороне, однако довольно часто вскоре теряют к мимолетным объектам страсти интерес. Флирт с людьми с первой группой чаще всего не перерастает во что-то серьезное. Их можно назвать предрасположенными к изменам, но не к уходу из семьи. Упс. 

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Вторая группа крови 

В 95% люди, имеющие вторую группу крови, не изменяют своим половинкам. Допускают какие-то вольности разве что в мыслях, но и за это сразу же раскаиваются. Однако верность должна быть обоюдной: если партнер изменит сам, обладатель второй группы его никогда не простит.

Третья группа крови

Чаще всего дальше намерений люди с третьей группой не заходят.  Да, они вполне могут допустить интрижку в своей голове, но муки совести своевременно их остановят. Представители этого типа крови скорее верные, чем нет. 

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Четвертая группа крови

Люди с редкой, четвертой группой больше всего подвержены вниманию противоположного пола. Поэтому и к интрижке на стороне их можно легко вынудить. Эти люди взрывные, эмоциональные,  подтолкнуть к измене их можно всего лишь комплиментом. 

Напомним,

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психология Измена исследование Редкая группа крови

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