Категорически запрещено переедать: ученые назвали группу крови людей, склонных к ожирению
Носители одной из групп крови чаще имеют проблемы с лишним весом.
Ученые из Великобритании выяснили, как влияет тип крови на склонность к ожирению: их выводы однозначны, связь действительно существует.
Носители первой группы крови, вы можете быть спокойны.
У вас редко возникают проблемы с ЖКТ, к ожирению вы не склонны, потому что умеете контролировать аппетит, еще и активным отдыхом занимаетесь.
Им сложно пройти мимо пекарни.
Третья группа крови не приносит таких проблем, поскольку у носителей ускоренный обмен веществ и сильная нервная система.
Наконец, люди с четвертой группой крови избирательны в еде и зачастую имеют проблемы с набором веса, а не наоборот.
Напомним,