Категорически запрещено переедать: ученые назвали группу крови людей, склонных к ожирению

3 декабря 2021 19:35 Алла Лысак
Алла Лысак

Алла Лысак

Lifestyle-редактор

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Категорически запрещено переедать: ученые назвали группу крови людей, склонных к ожирению
Категорически запрещено переедать: ученые назвали группу крови людей, склонных к ожирению
pixabay.com

Носители одной из групп крови чаще имеют проблемы с лишним весом.

Ученые из Великобритании выяснили, как влияет тип крови на склонность к ожирению: их выводы однозначны, связь действительно существует. 

Носители первой группы крови, вы можете быть спокойны.

У вас редко возникают проблемы с ЖКТ, к ожирению вы не склонны, потому что умеете контролировать аппетит, еще и активным отдыхом занимаетесь.  

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Если у вас вторая группа крови, то, увы, придется пристально следить за рационом. У носителей второго типа чаще всего возникают расстройства пищевого поведения. Люди склонны заедать проблемы, стрессы и одиночество.

Им сложно пройти мимо пекарни. 

Третья группа крови не приносит таких проблем, поскольку у носителей ускоренный обмен веществ и сильная нервная система.

Наконец, люди с четвертой группой крови избирательны в еде и зачастую имеют проблемы с набором веса, а не наоборот. 

Напомним,

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