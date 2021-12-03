Категорически запрещено переедать: ученые назвали группу крови людей, склонных к ожирению

Носители одной из групп крови чаще имеют проблемы с лишним весом.

Ученые из Великобритании выяснили, как влияет тип крови на склонность к ожирению: их выводы однозначны, связь действительно существует.

Носители первой группы крови, вы можете быть спокойны.

У вас редко возникают проблемы с ЖКТ, к ожирению вы не склонны, потому что умеете контролировать аппетит, еще и активным отдыхом занимаетесь.

Если у вас вторая группа крови, то, увы, придется пристально следить за рационом. У носителей второго типа чаще всего возникают расстройства пищевого поведения. Люди склонны заедать проблемы, стрессы и одиночество.

Им сложно пройти мимо пекарни.

Третья группа крови не приносит таких проблем, поскольку у носителей ускоренный обмен веществ и сильная нервная система.

Наконец, люди с четвертой группой крови избирательны в еде и зачастую имеют проблемы с набором веса, а не наоборот.

Напомним,