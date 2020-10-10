Влад Яма и Юрий Ткач спародировали Наталью Могилевскую: сексуальность, харизма и танцы
10 октября на канале 1+1 телезрители увидели 2 выпуск шоу Маскарад.
Две команды соревнуются между собой за возможность отгадать, кто же скрывается за экстравагантным образом супергероя. Эпохальное противостояние двух поколений шоу-бизнеса: команда ПТП: Потап, Могилевская и Юрий Ткач против команды MONATIK: MONATIK, MARUV и Влад Яма.
В липсинг-батле сошлись капитаны команд – ПТП и MONATIK! Заданием было как можно лучше спародировать Наталью Могилевскую и ее песню "Я танцевала".
Эти выступления просто взорвали Сеть. Как оказалось, не только Наталья Могилевская умеет сексуально зажигать. То, что творили на сцене Юрий Ткач и Влад Яма – просто нужно увидеть!