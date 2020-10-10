Коп из прошлого – детективная история с добрым юмором: ICTV объявил дату премьеры сериала
10 октября 2020 17:45
Юлия Крутиева
Коп из прошлого: ICTV объявил дату премьеры сериала
пресс-служба
27 октября в 21:30 на ICTV – премьера ироничного детектива «Коп из прошлого». Это комедийная история о полицейском, который просыпается в современном мире после длительной комы и пытается освоится в новых реалиях.
Капитан милиции Олег Долин приходит в себя в больнице и узнает, что, выполняя задание, он получил ранение и впал в кому на 25 лет. За время его «отсутствия» все изменилось: теперь повсюду используют современные девайсы для борьбы с преступностью, братки с рэкетом и «стрелками» остались только в кино, а его счастливая семья – в воспоминаниях. Дочь Олега стала совсем взрослой, а его жена вышла замуж за другого. Герой восстанавливается на службе в правоохранительных органах и пытается начать новую жизнь, но мыслями оставаясь в лихих 90-х.
«Коп из прошлого» – это не только легкая детективная история с добрым юмором, а и взгляд на украинцев в срезе времени: с 1995 года до наших дней. Мы покажем, как изменилась наша жизнь за 25 лет, как поменялись взгляды, мысли и приоритеты. И эти различия отлично проявляются в отношениях двух полицейских-напарников, которые представляют разные эпохи,
– рассказывает исполнитель главной роли Дмитрий Суржиков.
Напарника Долина – прогрессивного лейтенанта полиции Андрея Василенко – сыграет Артур Логай. Также в сериале снялись Дарья Трегубова, Ольга Гришина, Сергей Деревянко, Михаил Кришталь, Татьяна Злова и другие. Производством комедийного детектива занималась творческая группа легендарного «Пса» – продакшн-студия Pro-TV.
Всего запланировано 16 серий украиноязычного детектива.
Напомним,