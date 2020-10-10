Один за всех: кто развращал 12-летнего мальчика – родная тетя или ее муж?
Остросоциальный проект "Один за всех" на СТБ продолжает восстанавливать справедливость в самых сложных и резонансных историях.
Месяц назад жизнь 50-летнего Ивана изменилась навсегда. Примерный семьянин и отец двоих детей застал свою жену с другим. Мужчина был в ужасе, когда увидел, что любовником супруги оказался ее 12-летний племянник! После скандала Иван ушел из семьи. Вот только родная мать мальчика уверена, что именно Иван развращал ребенка, а не ее сестра!
Напомним,
- Супер Топ-модель по-украински: все судьи модельного реалити заразились коронавирусом.
- Кайли Дженнер засветила пышный бюст в открытом кожаном бюстгальтере.