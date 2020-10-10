Один за всех: кто развращал 12-летнего мальчика – родная тетя или ее муж?

10 октября 2020 00:15 Юлия Крутиева
Один за всех: кто развращал 12-летнего мальчика – родная тетя или ее муж?
Один за всех: смотреть выпуск онлайн (эфир от 11.10.2020)
пресс-служба канала СТБ

Остросоциальный проект "Один за всех" на СТБ продолжает восстанавливать справедливость в самых сложных и резонансных историях.

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В воскресенье, 11 октября, в новом выпуске ток-шоу "Один за всех" ведущий Михаил Присяжнюк с командой экспертов попытаются найти ответ в шокирующем семейном конфликте.

Месяц назад жизнь 50-летнего Ивана изменилась навсегда. Примерный семьянин и отец двоих детей застал свою жену с другим. Мужчина был в ужасе, когда увидел, что любовником супруги оказался ее 12-летний племянник! После скандала Иван ушел из семьи. Вот только родная мать мальчика уверена, что именно Иван развращал ребенка, а не ее сестра!

Один за всех: смотреть выпуск онлайн (эфир от 11.10.2020) / пресс-служба канала СТБ

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Узнав о надругательстве над сыном, Мария написала заявление в полицию, но поддержки так и не получила. Команда «Один за всех» провела собственное расследование и выяснила, кто на самом деле совершил надругательство над 12-летним мальчиком: родная тетя или ее муж, почему в систематических издевательствах над собой семиклассник боялся признаться матери и кто в финале программы должен отправиться в полицейский участок. Смотрите в воскресенье, в 20:00 на СТБ!

Напомним,

 

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