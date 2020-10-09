Лидер группы "Бумбокс" Андрей Хлывнюк заразился коронавирусом
В начале октября Украина каждый день бьет рекорды по количеству людей, которые заразились коронавирусом.
Об этом солист группы «Бумбокс» сообщил на своей странице в Фейсбук. Артист призвал своих подписчиков не поддаваться панике, а также сравнил свое состояние с сильной простудой.
Кроме того, Андрей обратился к поклонникам за помощью. Но не для себя, а для детей-сирот, живущих на Востоке Украины в городе Покровское.
Друзья, к сожалению, я заболел ковид 19. Чувствую себя, как при сильной простуде, - пишет Хлывнюк, сопровождая пост снимками с детьми-сиротами. - Не волнуйтесь, пожалуйста, и берегите себя, если вам очень хочется помочь - вот…
Напомним,