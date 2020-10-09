Лидер группы "Бумбокс" Андрей Хлывнюк заразился коронавирусом

9 октября 2020 12:25 Юлия Крутиева
Лидер группы
Певец Андрей Хлывнюк
facebook.com

В начале октября Украина каждый день бьет рекорды по количеству людей, которые заразились коронавирусом.

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9 октября COVID-19 диагностировали у 5 804 человек. Среди них вновь есть и украинские знаменитости. В этот раз им оказался певец Андрей Хлывнюк.

Об этом солист группы «Бумбокс» сообщил на своей странице в Фейсбук. Артист призвал своих подписчиков не поддаваться панике, а также сравнил свое состояние с сильной простудой.

Кроме того, Андрей обратился к поклонникам за помощью. Но не для себя, а для детей-сирот, живущих на Востоке Украины в городе Покровское.

Друзья, к сожалению, я заболел ковид 19. Чувствую себя, как при сильной простуде, - пишет Хлывнюк, сопровождая пост снимками с детьми-сиротами. - Не волнуйтесь, пожалуйста, и берегите себя, если вам очень хочется помочь - вот…

Дети-сироты с Востока Украины / facebook.com
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В комментариях под публикацией подписчики Хлывнюка пожелали ему скорейшего выздоровления: «Пусть все пройдет легко! Выздоравливай скорее!», «Вот незадача! Выздоравливайте скорее!».

Напомним, 

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