Зараженная коронавирусом Алена Шоптенко рассказала, что ее больше всего раздражает в болезни
В известного хореографа Алены Шоптенко неделю назад подтвердили положительный тест на COVID-19. В своем микроблоге знаменитость делится подробной информацией, как протекает болезнь.
Шоптенко пожаловалась, что во всей этой неприятной ситуации ее больше всего не устраивает отсутствие обоняния и вкуса. С этим танцовщица до сих пор не может смириться.
Я не буду рассказывать про сильный кашель и неимоверную слабость, хочу про отсутствие обоняния и вкуса. Это уж точно совсем новый экспириенс в моей жизни! И так, 5 моих стадий принятия неизбежного. А именно потерю вкуса и обоняния: - «это я, наверное, запшикала в нос сосудосуживающие, поэтому и не чувствую запахов»; - «да это какой-то помидор, сельдерей, брокколи, банан постный попался!»; - «вообще не вижу смысл есть, если не понимаешь что и какой вкус»; - «ну ничего, поголодаю немного, вот и похудею»; - «ладно, есть все равно что-то нужно, чтоб хоть какие-то витамины получать»,‒ написала артистка.
Напомним,
- Леся Никитюк на отдыхе снялась обнаженной возле чана ‒ фото.
- Елена Кравец устроила осеннюю фотосессию в травах: в образе Мэри Поппинс.