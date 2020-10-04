Зараженная коронавирусом Алена Шоптенко рассказала, что ее больше всего раздражает в болезни

4 октября 2020 13:00 Катерина Даниленко
Зараженная коронавирусом Алена Шоптенко рассказала, что ее больше всего раздражает в болезни
Хореограф Алена Шоптенко
социальная сеть Instagram

В известного хореографа Алены Шоптенко неделю назад подтвердили положительный тест на COVID-19. В своем микроблоге знаменитость делится подробной информацией, как протекает болезнь.

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В новом посте танцовщица рассказала, что хорошим иммунитетом никогда не могла похвастаться, поэтому от гриппа и простуды лечится часто. В какой-то момент Алена решила не реагировать на болезни и вести привычный образ жизни, однако коронавирус перенести на ногах не получается.

Шоптенко пожаловалась, что во всей этой неприятной ситуации ее больше всего не устраивает отсутствие обоняния и вкуса. С этим танцовщица до сих пор не может смириться.

Я не буду рассказывать про сильный кашель и неимоверную слабость, хочу про отсутствие обоняния и вкуса. Это уж точно совсем новый экспириенс в моей жизни! И так, 5 моих стадий принятия неизбежного. А именно потерю вкуса и обоняния: - «это я, наверное, запшикала в нос сосудосуживающие, поэтому и не чувствую запахов»; - «да это какой-то помидор, сельдерей, брокколи, банан постный попался!»; - «вообще не вижу смысл есть, если не понимаешь что и какой вкус»; - «ну ничего, поголодаю немного, вот и похудею»; - «ладно, есть все равно что-то нужно, чтоб хоть какие-то витамины получать»,
‒ написала артистка.

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Звезда «Танці з зірками» также добавила, что ей понравилось есть грейпфруты. По консистенции они ей показались приятнее всего, хоть раньше она никогда их не любила.

Напомним,

Хореограф Алена Шоптенко / социальная сеть Instagram

Хореограф Алена Шоптенко / социальная сеть Instagram
 

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