Елена Кравец устроила осеннюю фотосессию в травах: в образе Мэри Поппинс

3 октября 2020 17:10 Катерина Даниленко
Елена Кравец устроила осеннюю фотосессию в травах: в образе Мэри Поппинс
Звезда «Женского квартала» Елена Кравец
социальная сеть Instagram

Звезда Квартала 95 и Женского квартала Елена Кравец готовит что-то особенное для своих поклонников. Бэкстейджем со съемок актриса поделилась в своем микроблоге.

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Знаменитость опубликовала короткий ролик с недавней фотосессии в поле под Киевом. За несколько часов он собрал более 20 тысяч просмотров.

Артистка примерила несколько уютных образов, один из которых напомнил героиню сказочных повестей Мэри Поппинс. Елена предстала в черном пальто, со шляпкой и под зонтом. Другой лук был более нежным: молочный вязаный костюм, бежевое пальто и сапоги-казаки. Дополнили образы нежный макияж и небрежно уложенные волнистые волосы.

Чему посвящена профессиональная видео и фотосъемка Елена не призналась.

Ещё немного магии вчерашних съёмок, осени, неба и людей... А что снимали ‒ тайна пока. Coming soon,
‒ заинтриговала поклонников Кравец.

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«Лена с годами как вино, все лучше и лучше становится», «Невероятная красавица», «Очень ждем. Уверен, это что-то интересное», «Женщина с большой буквы. Восхищаюсь», ‒ написали под постом подписчики.

Напомним,

Елена Кравец / социальная сеть Instagram
 

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