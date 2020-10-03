Елена Кравец устроила осеннюю фотосессию в травах: в образе Мэри Поппинс

Звезда Квартала 95 и Женского квартала Елена Кравец готовит что-то особенное для своих поклонников. Бэкстейджем со съемок актриса поделилась в своем микроблоге.

Знаменитость опубликовала короткий ролик с недавней фотосессии в поле под Киевом. За несколько часов он собрал более 20 тысяч просмотров.

Артистка примерила несколько уютных образов, один из которых напомнил героиню сказочных повестей Мэри Поппинс. Елена предстала в черном пальто, со шляпкой и под зонтом. Другой лук был более нежным: молочный вязаный костюм, бежевое пальто и сапоги-казаки. Дополнили образы нежный макияж и небрежно уложенные волнистые волосы.

Чему посвящена профессиональная видео и фотосъемка Елена не призналась.

Ещё немного магии вчерашних съёмок, осени, неба и людей... А что снимали ‒ тайна пока. Coming soon,

‒ заинтриговала поклонников Кравец.

«Лена с годами как вино, все лучше и лучше становится», «Невероятная красавица», «Очень ждем. Уверен, это что-то интересное», «Женщина с большой буквы. Восхищаюсь», ‒ написали под постом подписчики.

Напомним,