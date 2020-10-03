Елена Кравец устроила осеннюю фотосессию в травах: в образе Мэри Поппинс
Звезда Квартала 95 и Женского квартала Елена Кравец готовит что-то особенное для своих поклонников. Бэкстейджем со съемок актриса поделилась в своем микроблоге.
Артистка примерила несколько уютных образов, один из которых напомнил героиню сказочных повестей Мэри Поппинс. Елена предстала в черном пальто, со шляпкой и под зонтом. Другой лук был более нежным: молочный вязаный костюм, бежевое пальто и сапоги-казаки. Дополнили образы нежный макияж и небрежно уложенные волнистые волосы.
Чему посвящена профессиональная видео и фотосъемка Елена не призналась.
Ещё немного магии вчерашних съёмок, осени, неба и людей... А что снимали ‒ тайна пока. Coming soon,‒ заинтриговала поклонников Кравец.
Напомним,
- Леся Никитюк на отдыхе снялась обнаженной возле чана ‒ фото.
- Шеннен Доэрти рассказала о борьбе с четвертой стадией рака: Я не готова, чтобы на мне ставили крест.