На ICTV появится всемирно известный Коп из прошлого

ICTV начал съемки нового иронического детектива «Коп из прошлого».

Новая лента — это адаптация популярного сериального формата, который смотрит весь мир. Многосерийка рассказывает о приключениях полицейского, который очнулся после комы в современном мире, а мыслями остался в 90-х.

Капитан милиции Олег Долин открывает глаза на больничной койке и узнает, что в коме он пролежал… около 20 лет. За это время мир изменился, милиция превратилась в полицию, рэкет и «братки» остались в прошлом, а в нынешней реальности все «сидят» в гаджетах, снимают блоги и, что совсем странно, едят суши барабанными палочками. Для «пришельца» из лихих 90-х, который сохранил профессиональные навыки, сердце и душу молодого парня, найдется работа и в новой полиции. Ведь, как и раньше, плохие парни совершают плохие поступки.

«Мы рады, что успешный мировой тв-формат наконец пришёл и в Украину. Адаптацией сериала The Last Cop («Последний коп») занимается продакшн-студия легендарного сериала «Пес». Поэтому мы уверены, что новый проект станет не менее популярным и любимым среди наших зрителей», — говорит главный продюсер сериального направления ICTV Ирина Храновская.

Оригинальная версия сериала принадлежит Германии. На немецком ТВ премьера вышла в 2010 году под названием «Der Lezte Bulle» («Последний бык»). Вскоре право на адаптацию ленты приобрели во Франции, Эстонии, Мексике, США и других странах.

Главную роль в новой ленте сыграет известный украинский актер Дмитрий Суржиков. Режиссер ленты — Олег Борщевский. Операторы-постановщики — Андрей Швец и Николай Яворский. Продюсеры ICTV — Анастасия Штейнгауз, Ирина Храновская.

Производством картины занимается ProTV.

Всего запланировано 16 серий. Дату премьеры на ICTV пока не называют.