Тайная любовь: канал Украина снимает продолжение нашумевшего сериала

Компания Star Media и канал «Украина» работают над новыми эпизодами полюбившегося зрителям сериала, вторая часть которого выйдет под названием «Тайная любовь. Возвращение».

Главная героиня сериала «Тайная любовь. Возвращение» Любовь Зацепина в исполнении актрисы Даны Абызовой столкнется с новыми вызовами и испытаниями.

Жизнь Любы Зацепиной наконец наладилась. Она выходит замуж за Кирилла, который обещает ей счастливое будущее, но свадьба завершается сообщением о минировании, а союз новобрачных подвергается тяжелым испытаниям. Бизнес Кирилла разорен, из заключения выходит смертельно больной Юрий, а в доме Любы появляется Ирина, похожая на погибшую девушку, которую некогда любил Кирилл. И теперь жертвенная и всепрощающая любовь главной героини заводит ее в психологический тупик, выбраться из которого окажется ох, как непросто…

Канал Украина снимает продолжение нашумевшего сериала "Тайная любовь" / пресс-служба канала Украина

По словам исполнительницы роли Любы, актрисы Даны Абызовой, во втором сезоне она уже не тот человек в розовых очках, какой была в начале первого сезона. Люба стала опытнее, взрослее. Ее взросление будет происходить не из девушки в женщину, а взросление, как человека.

Кроме Даны Абызовой, в продолжении сериала зрители также увидят актеров из первой части – Антона Денисенко, Павла Попова, Алину Гросу, Киру Подольскую, Николая Боклана, Ирину Мельник, Ольгу Морозову, Демьяна Шияна и других. В новой истории появятся и совершенно новые персонажи, среди которых тюремный врач Ксения, которую сыграет Виктория Полторак, и харизматичный и мужественный бизнесмен, а в прошлом боксер Максим в исполнении любимца женщин Андрея Чернышова.

Канал Украина снимает продолжение нашумевшего сериала "Тайная любовь" / пресс-служба канала Украина

По словам самого Андрея Чернышова, он воплощает персонажа, в котором всегда борется сила и нежность, ведь его герой – боксер, который затем перешел в бои без правил.

Профессия, естественно, накладывает свой отпечаток на характер. Это сильный, волевой, жесткий человек, но тем не менее он способен на чувства и привязанность к тем, кто рядом, – отмечает актер. – И его посещает любовь к главной героине. Это такое интересное сочетание грубой силы и тонкой душевной организации.

А еще для зрителей будет неожиданностью и приятным сюрпризом роль Сан Саныча, которую воплотил легендарный актер Эммануил Виторган. Его персонаж за внешней строгостью, ироничностью скрывает огромную душу, в которой живет поистине отцовская любовь к своему ученику Максиму. Сам Эммануил Гедеонович признался, что ему очень интересно играть и создавать этот образ, проживая роль. Среди двухсот ролей в фильмографии актера такой еще не было – наставника, философа с мудростью прожитых лет.

Канал Украина снимает продолжение нашумевшего сериала "Тайная любовь" / пресс-служба канала Украина

Напомним,