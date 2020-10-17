Холостячка: смотреть 1 выпуск онлайн (эфир от 23.10.2020)

17 октября 2020 22:30 Юлия Крутиева
Холостячка: смотреть 1 выпуск онлайн (эфир от 23.10.2020)
Холостячка: смотреть 1 выпуск онлайн (эфир от 23.10.2020)
пресс-служба канала СТБ

23 октября на телеканале СТБ и на нашем сайте TV.UA в эфир выйдет 1 выпуск самого романтического реалити Холостячка.

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Смотрите в 1 выпуске реалити Холостячка: премьера романтического реалити Холостячка, главной героиней которого стала актриса театра и кино, звезда «Крепостной» Ксения Мишина. 15 мужчин будут бороться за любовь. Зрители увидят первую вечеринку и познакомятся с претендентами на руку и сердце невероятной красавицы. Среди участников: юрист на миллиард, два друга, которые столкнуться на проекте и мужчина, с которым Ксения уже была на свидании. Также зрителей и Холостячку ждет сюрприз. Кто им будет, и как мужчины будут вести себя в условиях открытой конкуренции?

1 выпуск шоу Холостячка смотрите 23.10.2020 в 19:00 на СТБ и после эфира онлайн на нашем сайте TV.UA.

Все выпуски реалити-шоу Холостячка смотрите онлайн ПО ССЫЛКЕ.

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