Анастасия Приходько призналась, почему скрывала беременность даже от самых близких: Плакала постоянно
Не так давно 33-летняя певица Анастасия Приходько прокомментировала секс-скандал с продюсером Константином Меладзе и певицей Ани Лорак.
Хочу сказать, что иногда лучше бы ко мне приставали. У меня не очень хорошие отношения были с Константином Меладзе, но они не имели сексуального характера. Они были немного другие, но это тоже не очень хорошо,‒ отметила Приходько.
Испытывать на себе харассмент женщине в жизни не приходилось. Все знают, что она имеет жесткий характер, может дать отпор обидчику даже силой.
Мне 33 года, я волновалась, что что-то пойдет не так, смогу ли я родить. Я плакала постоянно, у меня такой гормональный фон был, очень сильно переживала. И я скрыла это от всех, от близких. У меня никого не было дома, никто ко мне не приходил.
Напомним,
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