Анастасия Приходько призналась, почему скрывала беременность даже от самых близких: Плакала постоянно

Не так давно 33-летняя певица Анастасия Приходько прокомментировала секс-скандал с продюсером Константином Меладзе и певицей Ани Лорак.

Звезда отмечала в посте, что с экс-продюсером у нее были непростые отношения, однако интим он ей не предлагал. Подробнее об опыте сотрудничества с композитором артистка рассказала в интервью Кате Осадчей.

Хочу сказать, что иногда лучше бы ко мне приставали. У меня не очень хорошие отношения были с Константином Меладзе, но они не имели сексуального характера. Они были немного другие, но это тоже не очень хорошо,

‒ отметила Приходько.

Анастасия Приходько и Константин Меладзе / социальная сеть Instagram

Испытывать на себе харассмент женщине в жизни не приходилось. Все знают, что она имеет жесткий характер, может дать отпор обидчику даже силой.

Также многодетная мама рассказала о том, почему скрывала третью беременность от публики:

Мне 33 года, я волновалась, что что-то пойдет не так, смогу ли я родить. Я плакала постоянно, у меня такой гормональный фон был, очень сильно переживала. И я скрыла это от всех, от близких. У меня никого не было дома, никто ко мне не приходил.

Напомним,