Аферисты в сетях-6: Елена-Кристина Лебедь рассказала, как защищается от мошенников

31 мая 2021 11:50 Юлия Туренко
Юлия Туренко

Юлия Туренко

Редактор шоу-бизнеса и ТВ

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Аферисты в сетях-6: Елена-Кристина Лебедь рассказала, как защищается от мошенников
Ведущая Елена-Кристина Лебедь
пресс-служба Нового канала

Самая бесстрашная ведущая Нового канала Елена-Кристина Лебедь рассказала, что происходит с мошенниками после съемки «Аферистов в сетях».

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За шесть сезонов остросоциального проекта «Аферисты в сетях» его ведущая Елена-Кристина Лебедь разоблачила десятки схем мошенников, благодаря которым те выманивают деньги у доверчивых сограждан. 

Что же происходит с аферистами после съемки, спросите вы. Отвечаем.

Аферистов мы сдаем в полицию, но не показываем этот процесс. Просто это технические моменты, которые народу смотреть неинтересно, — призналась ведущая Елена-Кристина Лебедь. — Так что дальше эти мошенники уже не пользуются доверием мальчишек и девчонок.

Ведущая Елена-Кристина Лебедь / пресс-служба Нового канала
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После такого у аферистов может возникнуть желание отомстить девушке, выводящей их на чистую воду. Но Елена-Кристина Лебедь их не боится.

Как аферисты будут мстить, если никто их не отпускает? Разве что их друзья и группа поддержки, но с моим графиком меня невозможно застать где-то — на работу выхожу рано утром, а домой возвращаюсь очень поздно. А Новый канал — это крепость, в которую невозможно прорваться, — смеется ведущая. — Но газовый баллончик с собой я, кстати, ношу.

Напомним, 

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