Аферисты в сетях-6: Елена-Кристина Лебедь рассказала, как защищается от мошенников
Самая бесстрашная ведущая Нового канала Елена-Кристина Лебедь рассказала, что происходит с мошенниками после съемки «Аферистов в сетях».
Что же происходит с аферистами после съемки, спросите вы. Отвечаем.
Аферистов мы сдаем в полицию, но не показываем этот процесс. Просто это технические моменты, которые народу смотреть неинтересно, — призналась ведущая Елена-Кристина Лебедь. — Так что дальше эти мошенники уже не пользуются доверием мальчишек и девчонок.
Как аферисты будут мстить, если никто их не отпускает? Разве что их друзья и группа поддержки, но с моим графиком меня невозможно застать где-то — на работу выхожу рано утром, а домой возвращаюсь очень поздно. А Новый канал — это крепость, в которую невозможно прорваться, — смеется ведущая. — Но газовый баллончик с собой я, кстати, ношу.
Напомним,