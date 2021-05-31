Орел и Решка. Чудеса света: ведущая провела ночь на краю света

31 мая 2021 12:25 Юлия Туренко
Юлия Туренко

Юлия Туренко

Редактор шоу-бизнеса и ТВ

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Орел и Решка. Чудеса света: ведущая провела ночь на краю света
Ведущая Василиса Хвостова
пресс-служба Нового канала

Василиса Хвостова из тревел-шоу «Орел&Решка. Чудеса света» на Новом канале искала приключения, проходя путь Святого Иакова в Испании.

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В каких только местах ни бывала ведущая Василиса Хвостова со съемками тревел-шоу «Орел&Решка. Чудеса света»: в опасных африканских странах, на экзотических островах и вулканах, в притягательных пустынях… Теперь ее копилка приключений пополнилась ночевкой на краю света.

Во время прохождения пути Святого Иакова в Испании девушка заехала на мыс Финистерре — скалистый обрыв, выступающий в океан на три километра. Переводится его название как «край света». И неспроста. 

В средние века, когда Землю считали плоской, эту точку представляли краем света. Сегодня эта теория опровергнута, но на мыс все равно часто приезжают туристы — посмотреть, как солнце ныряет в океан, — рассказала ведущая тревел-шоу. — На протяжении нескольких веков путешественники, преодолевшие путь святого Иакова, приходили именно сюда. Потому что где еще, как не здесь, начать новую жизнь? Пилигримы сжигали всю свою одежду и перерождались, словно птица Феникс.

Орел и Решка. Чудеса света: ведущая провела ночь на краю света / пресс-служба Нового канала
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В середине XIX века тут был построен маяк, который показывал путь кораблям. Он работает до сих пор. А рядом с ним есть дом, в котором обустроили классный отель для состоятельных пилигримов — в нем и провела ночь Василиса. Какие еще приключения ждали ведущую на пути Святого Иакова, узнаете в свежем выпуске тревел-шоу.

Напомним, 

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