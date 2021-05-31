Орел и Решка. Чудеса света: ведущая провела ночь на краю света
Василиса Хвостова из тревел-шоу «Орел&Решка. Чудеса света» на Новом канале искала приключения, проходя путь Святого Иакова в Испании.
Во время прохождения пути Святого Иакова в Испании девушка заехала на мыс Финистерре — скалистый обрыв, выступающий в океан на три километра. Переводится его название как «край света». И неспроста.
В средние века, когда Землю считали плоской, эту точку представляли краем света. Сегодня эта теория опровергнута, но на мыс все равно часто приезжают туристы — посмотреть, как солнце ныряет в океан, — рассказала ведущая тревел-шоу. — На протяжении нескольких веков путешественники, преодолевшие путь святого Иакова, приходили именно сюда. Потому что где еще, как не здесь, начать новую жизнь? Пилигримы сжигали всю свою одежду и перерождались, словно птица Феникс.
Напомним,