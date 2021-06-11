Одруження наосліп-7: смотреть 2 выпуск онлайн (эфир от 11.06.2021)

11 июня 2021 14:05 Юлия Туренко
Юлия Туренко

Юлия Туренко

Редактор шоу-бизнеса и ТВ

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Одруження наосліп-7: смотреть 2 выпуск онлайн (эфир от 11.06.2021)
Одруження наосліп-7: смотреть 2 выпуск онлайн (эфир от 11.06.2021)
пресс-служба канала 1+1

11 июня на телеканале 1+1 и на нашем сайте TV.UA в эфир вышел 2 выпуск седьмого сезона реалити-шоу Одруження наосліп. 2 выпуск проекта Одруження наосліп-7 смотрите онлайн на сайте TV.UA.

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Смотрите во 2 выпуске реалити-шоу Одруження наосліп-7: героем второго эпизода стал мужчина-модель с мировой известностью Андрей Мурашкин. Рекламные ролики с Андреем транслируются более чем в 37 странах мира. Его невестой стала «Миссис мира» и врач-косметолог Виктория Шкильнюк, которая воспитывает 16-летнего сына. 

Недоверие, ревность, страх близких отношений и знакомство с родителями - все это ждет героев второго эпизода шоу «Одруження наосліп».

2 выпуск проекта Одруження наосліп-7 смотрите онлайн уже 4 июня в 20:20 на телеканале «1+1», а после эфира на нашем сайте TV.UA.

Все выпуски реалити-шоу Одруження наосліп-7 смотрите онлайн ПО ССЫЛКЕ.

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