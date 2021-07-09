Звезда сериала "Корона", сыгравшая принцессу Диану, Эмма Коррин решила сменить пол

25-летняя британская актриса Эмма Коррин решилась на смену пола.

После ошеломительного успеха сериала «Корона» от Netflix, актриса, сыгравшая принцессу Диану, стала известна на весь мир. За свою роль Эмма Коррин получила премию «Золотой глобус» за лучшую женскую роль в телевизионном сериале – драма» и премию «Выбор телевизионных критиков» в категории «Лучшая актриса в драматическом сериале».

Актриса влюбила в себя миллионы телезрителей, и теперь поклонники тщательно следят ли жизнью звезды. Каково же было их удивление, когда Эмма в своем Инстаграм заявила, что "находится в поиске гендерной идентичности" и что это для нее "ново, очень интимно и очень круто".

instagram.com/emmalouisecorrin

Свою публикацию Коррин сопроводила черно-белыми фотографиями. На снимках знаменитость предстала с обмотанной эластичным бинтом грудью. Актриса отметила, что эти кадры сделаны еще до того, как она купила свой первый бандаж и начала перетягивать себе грудь.

Отметим, что ранее аналогичные заявление делали Деми Ловато и Элиот Пейдж. В своих обращениях к поклонникам звезды признались, что не относят себя ни к женскому, ни к мужскому гендеру и просят обращаться к себе во множественном числе – "они".

instagram.com/emmalouisecorrin

Напомним,