Звезда сериала "Корона", сыгравшая принцессу Диану, Эмма Коррин решила сменить пол
25-летняя британская актриса Эмма Коррин решилась на смену пола.
Актриса влюбила в себя миллионы телезрителей, и теперь поклонники тщательно следят ли жизнью звезды. Каково же было их удивление, когда Эмма в своем Инстаграм заявила, что "находится в поиске гендерной идентичности" и что это для нее "ново, очень интимно и очень круто".
Отметим, что ранее аналогичные заявление делали Деми Ловато и Элиот Пейдж. В своих обращениях к поклонникам звезды признались, что не относят себя ни к женскому, ни к мужскому гендеру и просят обращаться к себе во множественном числе – "они".
Напомним,