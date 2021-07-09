Звезда сериала "Корона", сыгравшая принцессу Диану, Эмма Коррин решила сменить пол

9 июля 2021 21:00 Юлия Туренко
Юлия Туренко

Юлия Туренко

Редактор шоу-бизнеса и ТВ

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Звезда сериала
Актриса Эмма Коррин
Fotobank / GettyImages

25-летняя британская актриса Эмма Коррин решилась на смену пола.

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После ошеломительного успеха сериала «Корона» от Netflix, актриса, сыгравшая принцессу Диану, стала известна на весь мир. За свою роль Эмма Коррин получила премию «Золотой глобус» за лучшую женскую роль в телевизионном сериале – драма» и премию «Выбор телевизионных критиков» в категории «Лучшая актриса в драматическом сериале».

Актриса влюбила в себя миллионы телезрителей, и теперь поклонники тщательно следят ли жизнью звезды. Каково же было их удивление, когда Эмма в своем Инстаграм заявила, что "находится в поиске гендерной идентичности" и что это для нее "ново, очень интимно и очень круто".

instagram.com/emmalouisecorrin

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Свою публикацию Коррин сопроводила черно-белыми фотографиями. На снимках знаменитость предстала с обмотанной эластичным бинтом грудью. Актриса отметила, что эти кадры сделаны еще до того, как она купила свой первый бандаж и начала перетягивать себе грудь.

Отметим, что ранее аналогичные заявление делали Деми Ловато и Элиот Пейдж. В своих обращениях к поклонникам звезды признались, что не относят себя ни к женскому, ни к мужскому гендеру и просят обращаться к себе во множественном числе – "они".

instagram.com/emmalouisecorrin

Напомним,

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