Холостяк: победительница шоу выходит замуж

22 июня 2021 15:10 Юлия Туренко
Юлия Туренко

Юлия Туренко

Редактор шоу-бизнеса и ТВ

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Холостяк: победительница шоу выходит замуж
Звезда «Холостяка-5» Марина Кищук
instagram.com/marina.kishchuk

Звезда «Холостяка-5» Марина Кищук скоро распрощается со статусом «холостячки».

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Победительница пятого сезона проекта «Холостяк» Марина Кищук, которая после шоу не смогла устроить свою личную жизнь с Сергеем Мельником, сейчас готовится к свадьбе.

На минувших выходных бойфренд Марины Олег Ивонин сделал ей предложение руки и сердца. Одно из самых важных событий в жизни девушки случилось в Дубае.

Марина Кищук и Олег Ивонин / instagram.com/marina.kishchuk
Обручение влюбленных можно назвать стремительным. Пара познакомилась четыре месяца назад. Но, как видим, настоящим чувствам это не стало помехой.

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На своей странице в Инстаграм Кищук опубликовала видео, на котором похвасталась кольцом, а также поделилась своими эмоциями.

Ровно 4 месяца назад мы встретились, чтобы больше никогда не расставаться. Я всю жизнь тебя ждала, любовь моя, - пишет счастливая девушка.

Напомним, 

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