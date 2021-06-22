Холостяк: победительница шоу выходит замуж
22 июня 2021 15:10
Звезда «Холостяка-5» Марина Кищук
instagram.com/marina.kishchuk
Звезда «Холостяка-5» Марина Кищук скоро распрощается со статусом «холостячки».
«Холостяк» Марина Кищук, которая после шоу не смогла устроить свою личную жизнь с Сергеем Мельником, сейчас готовится к свадьбе.Обручение влюбленных можно назвать стремительным. Пара познакомилась четыре месяца назад. Но, как видим, настоящим чувствам это не стало помехой.
На минувших выходных бойфренд Марины Олег Ивонин сделал ей предложение руки и сердца. Одно из самых важных событий в жизни девушки случилось в Дубае.
Марина Кищук и Олег Ивонин / instagram.com/marina.kishchuk
Ровно 4 месяца назад мы встретились, чтобы больше никогда не расставаться. Я всю жизнь тебя ждала, любовь моя, - пишет счастливая девушка.Напомним,