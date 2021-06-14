Холостяк-11: Михаил Заливако рассказал, был ли у него секс с участницами

14 июня 2021 16:10 Юлия Туренко
Юлия Туренко

Юлия Туренко

Редактор шоу-бизнеса и ТВ

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Холостяк-11: Михаил Заливако рассказал, был ли у него секс с участницами
Бизнесмен Михаил Заливако
instagram.com/kanyeeebear

Главный герой проекта «Холостяк 11» Михаил Заливако рассказал, была ли у него интимная близость с участницами.

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Практически месяц назад зрители узнали имя избранницы главного героя «Холостяка 11» Михаила Заливако. И к удивлению многих, ею стала не фаворитка шоу Юлия Бельченко, а Анна Богдан из Киева.

В финальном выпуске пост-шоу проекта «Холостяк 11. Жизнь после шоу» стало известно, что Михаил и Анна смогли построить свои отношения после завершения съемок. Сейчас они живут вместе.

Михаил Заливако с Анной Богдан / instagram.com/kanyeeebear
В нескольких выпусках «Холостяка 11» Заливако уединялся с девушками. После таких поворотов событий многих зрителей волновал вопрос, была ли у мужчины интимная близость с участницами.

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Ответить на подобные вопросы Михаил решился в интервью программы «Слава +». Мужчина признался, что интимных отношений с девушками на проекте у него не было. 

После съемки меня и девушек разводили редакторы. За кадром нам было запрещено смотреть друг на друга, разговаривать. Все это для того, чтобы в кадре были настоящие эмоции, – рассказал Михаил.

Бизнесмен Михаил Заливако / instagram.com/kanyeeebear
Напомним,

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