Холостяк-11: Михаил Заливако рассказал, был ли у него секс с участницами

Главный герой проекта «Холостяк 11» Михаил Заливако рассказал, была ли у него интимная близость с участницами.

Практически месяц назад зрители узнали имя избранницы главного героя «Холостяка 11» Михаила Заливако. И к удивлению многих, ею стала не фаворитка шоу Юлия Бельченко, а Анна Богдан из Киева.

В финальном выпуске пост-шоу проекта «Холостяк 11. Жизнь после шоу» стало известно, что Михаил и Анна смогли построить свои отношения после завершения съемок. Сейчас они живут вместе.

Михаил Заливако с Анной Богдан / instagram.com/kanyeeebear

В нескольких выпусках «Холостяка 11» Заливако уединялся с девушками. После таких поворотов событий многих зрителей волновал вопрос, была ли у мужчины интимная близость с участницами.

Ответить на подобные вопросы Михаил решился в интервью программы «Слава +». Мужчина признался, что интимных отношений с девушками на проекте у него не было.

После съемки меня и девушек разводили редакторы. За кадром нам было запрещено смотреть друг на друга, разговаривать. Все это для того, чтобы в кадре были настоящие эмоции, – рассказал Михаил.

Бизнесмен Михаил Заливако / instagram.com/kanyeeebear

Напомним,