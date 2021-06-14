Холостяк-11: Михаил Заливако рассказал, был ли у него секс с участницами
14 июня 2021 16:10
Бизнесмен Михаил Заливако
instagram.com/kanyeeebear
Главный герой проекта «Холостяк 11» Михаил Заливако рассказал, была ли у него интимная близость с участницами.
В финальном выпуске пост-шоу проекта «Холостяк 11. Жизнь после шоу» стало известно, что Михаил и Анна смогли построить свои отношения после завершения съемок. Сейчас они живут вместе.
Михаил Заливако с Анной Богдан / instagram.com/kanyeeebear
После съемки меня и девушек разводили редакторы. За кадром нам было запрещено смотреть друг на друга, разговаривать. Все это для того, чтобы в кадре были настоящие эмоции, – рассказал Михаил.
Бизнесмен Михаил Заливако / instagram.com/kanyeeebear