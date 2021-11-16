Илона Гвоздева сделала мужу экстремальный подарок, чтобы добавить разнообразия в отношения
Танцовщица Илона Гвоздева устроила мужу очную ставку с его страхом.
С каждым годом чувства Илоны и Ивана крепнут. Но для того, чтобы они в какой-то момент не угасли, пара придумывает друг для друга интересные сюрпризы.
Вот и с наступлением осенней хандры в отношениях Илона устроила Ивану экстремальный сюрприз. Вместе с любимым она решила полетать над Киевом на вертолете.
Как все прошло, Гвоздева рассказала на своей странице в Инстаграм.
Когда в отношениях людей наступает осенняя хандра, нужно срочно создать условия, в которых ваши эмоции заиграют новыми красками, отношения обретут иной смысл, глаза снова заблестят от счастья и улыбка засияет на лице, - пишет Илона. - Я так и сделала. Заказала для нас с супругом впечатление «Полет на вертолете», зная, что муж безумно боится летать, я поняла, что адреналин и тестостерон точно должны положительно отразиться на нем! Я не прогадала, муж заряжен, жена счастлива, день запомнится точно. Ребят рекомендую всем разбавлять свою жизнь яркими красками. Помните, каждый из нас художник и рисует свою картину так как видит и хочет он.