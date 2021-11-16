Илона Гвоздева сделала мужу экстремальный подарок, чтобы добавить разнообразия в отношения

16 ноября 2021 16:40 Юлия Туренко
Юлия Туренко

Юлия Туренко

Редактор шоу-бизнеса и ТВ

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Илона Гвоздева сделала мужу экстремальный подарок, чтобы добавить разнообразия в отношения
Танцовщица Илона Гвоздева с мужем и дочкой
instagram.com/ilonagvozdeva

Танцовщица Илона Гвоздева устроила мужу очную ставку с его страхом.

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Танцовщица Илона Гвоздева счастлива в отношениях со своим мужем Иваном уже более 13 лет. В этом году пара отметила 7-ю годовщину брака.

С каждым годом чувства Илоны и Ивана крепнут. Но для того, чтобы они в какой-то момент не угасли, пара придумывает друг для друга интересные сюрпризы.

Вот и с наступлением осенней хандры в отношениях Илона устроила Ивану экстремальный сюрприз. Вместе с любимым она решила полетать над Киевом на вертолете.

Танцовщица Илона Гвоздева с мужем / instagram.com/ilonagvozdeva
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Сам Иван боится летать, но от предложения любимой побороть свой страх не отказался. Их воздушная прогулка над Киевом удалась. Длилась она всего 30 минут.

Как все прошло, Гвоздева рассказала на своей странице в Инстаграм.

Когда в отношениях людей наступает осенняя хандра, нужно срочно создать условия, в которых ваши эмоции заиграют новыми красками, отношения обретут иной смысл, глаза снова заблестят от счастья и улыбка засияет на лице, - пишет Илона. - Я так и сделала. Заказала для нас с супругом впечатление «Полет на вертолете», зная, что муж безумно боится летать, я поняла, что адреналин и тестостерон точно должны положительно отразиться на нем! Я не прогадала, муж заряжен, жена счастлива, день запомнится точно. Ребят рекомендую всем разбавлять свою жизнь яркими красками. Помните, каждый из нас художник и рисует свою картину так как видит и хочет он.

Танцовщица Илона Гвоздева с мужем / instagram.com/ilonagvozdeva
Напомним, 

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