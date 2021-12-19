MamaRika публично призналась мужу в любви в честь 7-й годовщины отношений

19 декабря 2021 06:50 Туренко Андрей
MamaRika публично призналась мужу в любви в честь 7-й годовщины отношений
MamaRika и Сергей Середа с сыном
instagram.com/mamarika_official

Певица MamaRika в честь 7-й годовщины отношений решила в очередной раз публично признаться в любви мужу.

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Не верится, но уже 7 лет прошло со дня начала отношений MamaRika с ее мужем Сергеем Середой. С очередной годовщиной певица поздравила любимого на своей странице в Инстаграм.

Анастасия опубликовала целый ролик, в котором показала самые забавные моменты из их личной жизни. В кадрах пара то весело танцует, то примеряет сценическую одежду и радуется рождению сына.

MamaRika и Сергей Середа / instagram.com/mamarika_official
Это видео MamaRika сопроводила трогательными и душевными строчками.

Наші з тобою «Я» вже давно перетворилися на «МИ», і з кожним днем я люблю тебе і нашу сім’ю все сильніше, - написала Маша в комментариях. - Стільки слів в голові, що я вперше не можу сформулювати думки…Мабуть просто залишу це відео тут і скажу: дякую, що 7 років тому ти притащив мене в Одесу на наше перше «спонтанне» побачення- воно триває і досі… Твоя Настя.

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В комментариях к публикации фолловеры MamaRika засыпали пару комплиментами и пожелали им долгой и счастливой семейной жизни: «Ви неймовірно круті! Вітаю!», «Вы огонь, взрыв и фейерверк», «Бажаю вам щастя, здоров'я та завжди залишається такими позитивними!», «Ви чудова пара, бережіть своє кохання і пронесіть його через усе своє довге, щасливе, спільне життя», «Це велике щастя, коли половинки підійшли».

Напомним,

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