MamaRika восхитила фигурой спустя три месяца после родов – фото
Вот уже три месяца MamaRika наслаждается уходом за своим сыном.
Но не забывает 32-летняя певица и о себе. MamaRika постепенно возвращается к работе и занимается своим здоровьем и фигурой. Ее старания не проходят зря.
На днях певица решила показать в своем Инстаграм, как сейчас выглядит ее фигура. В качестве локации для съемки девушка выбрала ванную комнату.
Традиційне п‘ятничне фото на фоні пеленатора. #тижматьтвоюмать, - подписала фото звезда.
Это в комментариях к публикации отметили фолловеры певицы, которые засыпали ее комплиментами. И действительно выглядит молодая мама просто превосходно!
Напомним,