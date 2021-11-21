MamaRika восхитила фигурой спустя три месяца после родов – фото

Вот уже три месяца MamaRika наслаждается уходом за своим сыном.

В своем долгожданном первенце MamaRika души не чает и вместе с мужем, комиком Сергеем Середой, старается уделять сыну Давиду все свободное время.

Но не забывает 32-летняя певица и о себе. MamaRika постепенно возвращается к работе и занимается своим здоровьем и фигурой. Ее старания не проходят зря.

На днях певица решила показать в своем Инстаграм, как сейчас выглядит ее фигура. В качестве локации для съемки девушка выбрала ванную комнату.

Традиційне п‘ятничне фото на фоні пеленатора. #тижматьтвоюмать, - подписала фото звезда.

Певица MamaRika / instagram.com/mamarika_official

В кадре MamaRika позирует перед зеркалом топлес в одних лишь трусиках. Певица может похвастаться красивыми формами. У нее сейчас довольно маленький животик, пышный бюст и аппетитные бедра.

Это в комментариях к публикации отметили фолловеры певицы, которые засыпали ее комплиментами. И действительно выглядит молодая мама просто превосходно!

Напомним,