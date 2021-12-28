Хто зверху 11 сезон: фоторепортаж самых интересных моментов 18 выпуска

В 18-ом выпуске шоу «Хто зверху?» 11 сезона от 23.12.2021 Lida Lee блистала и вытягивала свою команду почти в каждом раунде, а капитаны команд Леся Никитюк и Сергей Притула показали высокий уровень самоиронии.

Одиннадцатый сезон развлекательного игрового шоу для всей семьи от Нового канала «Хто зверху?» подходит к концу. Но не стоит расстраиваться! Кроме этого фоторепортажа нас ждет еще 19-тый выпуск (30 декабря) и праздничный новогодний спецвыпуск проекта (31 декабря). В 18-том эпизоде в шуточную борьбу за мужскую команду Сергея Притулы вступили: музыканты Позитив (Алексей Завгородний) и Филипп Коляденко, и ведущий проекта «Орел&Решка» Кирилл Макашов.

Хто зверху-11: фоторепортаж самых интересных моментов 18 выпуска / пресс-служба Нового канала

За женскую команду вместе с Лесей Никитюк сыграли такие яркие звезды: певица и ведущая проекта «Орел&Решка» Michelle Andrade, артистка Lida Lee и актриса «Женского Квартала» Оля Жуковцова.

Хто зверху-11: фоторепортаж самых интересных моментов 18 выпуска / пресс-служба Нового канала

В раунде «Руки-ноги» звезды демонстрировали свою гибкость. Позитив удивил уровнем растяжки, а Оля Жуковцова пыталась сама сложить в слове четыре буквы. Это уже было больше похоже на асану из йоги. Нельзя не отметить яркую игру капитана женской команды.

Хто зверху-11: фоторепортаж самых интересных моментов 18 выпуска / пресс-служба Нового канала

Сначала играли девушки и левая ноги Леси Никитюк, которая каким-то образом перепрыгнула через двоих участниц, – прокомментировал после раунда Господин Судья, роль которого неизменно исполняет Александр Педан. – Леся, я горжусь и наслаждаюсь красотой и длинной ваших ног. Но на последнем слове, девушки, вы складывали не «пантеру», а «панетру», к сожалению. Победа в этом раунде – у мужчин!

Хто зверху-11: фоторепортаж самых интересных моментов 18 выпуска / пресс-служба Нового канала

Конкурс «По губам» не на шутку рассмешил всех участников. Господин Судья даже пошутил, что парни пытались придумать новую песню для Потапа, подбирая римы: «суши – трусы», «качка – кашка», «пилон – пилот», «хамам – кабан – бам-бам». В итоге эта команда вошла в историю тем, что не угадала ни одного слова и закончила раунд с нулем балов. Девушки открыли свой счет!

Хто зверху-11: фоторепортаж самых интересных моментов 18 выпуска / пресс-служба Нового канала

В третьем раунде «Кнопка» себя проявила певица Lida Lee. Она угадувала почти все песни, которые играли в студии. Так на счету девушек оказались песни: Тина Кароль – «Вабити», Оля Полякова – «Королева ночи», Макс Барских – «Неземная», Eminem – Lose yourself, Billie Eilish – Lovely. Мужчины же угадали всего два хита: ВВ – «Були на селі» и Nazareth – Love hurts.

Хто зверху-11: фоторепортаж самых интересных моментов 18 выпуска / пресс-служба Нового канала

Хто зверху-11: фоторепортаж самых интересных моментов 18 выпуска / пресс-служба Нового канала

Конкурс «Знай наших и не наших» стал звездным часом для Филиппа Коляденко. В мужской команде только он один угадывал знаменитостей. В женской команде первенство раунда разделили Оля Жуковцова и Lida Lee. Капитаны команд не угадали ни одного героя с фотографии. После конкурса Сергей Притула пошутил, что они с Лесей Никитюк были, как мебель. Не особо сильно чем-то помогли. Главное – уметь посмеяться над собой!

Хто зверху-11: фоторепортаж самых интересных моментов 18 выпуска / пресс-служба Нового канала

«Обмен ролями» – один из самых ярких раундов игры. В 18-ом выпуске мужчины примеряли роль женщин из села. Они копали картошку и закидывали ее с большого расстояния в ведро.

Хто зверху-11: фоторепортаж самых интересных моментов 18 выпуска / пресс-служба Нового канала

Хто зверху-11: фоторепортаж самых интересных моментов 18 выпуска / пресс-служба Нового канала

Девушки же перевоплотились в настоящих джентльменов. Они надели много слоев одежды (рубашку, галстук, жилетку, плащ, шляпу, брюки и т.д.), которую на скорость потом снимали и тоже на расстоянии закидывали на стульчики.

Хто зверху-11: фоторепортаж самых интересных моментов 18 выпуска / пресс-служба Нового канала

Хто зверху-11: фоторепортаж самых интересных моментов 18 выпуска / пресс-служба Нового канала

Конкурс «Музыкальный крокодил» прошел очень быстро, ведь обеим участникам удалось правильно и оперативно показать песни. Для девушек Оля Жуковцова показала трек «Листопад» группы «Без Обмежень», а Филипп Коляденко для мужчин показал песню Христины Соловий «Тримай».

Хто зверху-11: фоторепортаж самых интересных моментов 18 выпуска / пресс-служба Нового канала

Хто зверху-11: фоторепортаж самых интересных моментов 18 выпуска / пресс-служба Нового канала

В седьмом раунде «Стеклянная доска» поучаствовали Кирилл Макашов и Lida Lee.

Мы поняли, что Лида не разбирается в футболе и в виски, что вообще не плохо. И еще в Конституции Украины. Это нужно подтянуть! А вообще – прекрасный результат, – подытожил Господин Судья. – Кирилл, я не буду пересчитывать то, в чем вы не разбираетесь, потому что я даже не слушал вас. Просто очень переживал, чтобы вы не оторвали щеку. Так уже вы сильно приклеились всеми частями тела к доске, пытаясь удержаться! Вся страна переживала, я думаю.

Хто зверху-11: фоторепортаж самых интересных моментов 18 выпуска / пресс-служба Нового канала

Хто зверху-11: фоторепортаж самых интересных моментов 18 выпуска / пресс-служба Нового канала

Хто зверху-11: фоторепортаж самых интересных моментов 18 выпуска / пресс-служба Нового канала

Перед финалом на счету у мужчин было всего две тысячи гривен против 14-ти у девушек.

В финале 18-го выпуска участники примеряли на себя костюмы огромных комнатных тапочек. Они собирали мягкие игрушки-тараканы, которые были разбросаны по студии. Кому удалось собрать больше насекомых и победить в игре, можете узнать, посмотрев по ссылке.

Хто зверху-11: фоторепортаж самых интересных моментов 18 выпуска / пресс-служба Нового канала

Хто зверху-11: фоторепортаж самых интересных моментов 18 выпуска / пресс-служба Нового канала

Хто зверху-11: фоторепортаж самых интересных моментов 18 выпуска / пресс-служба Нового канала

Хто зверху-11: фоторепортаж самых интересных моментов 18 выпуска / пресс-служба Нового канала

Смотрите одиннадцатый сезон «Хто зверху?» каждый четверг в 19:00 на Новом канале!