Андрей Данилко в новогоднюю ночь решился на кардинальные перемены во внешности и подстригся налысо Юлия Туренко

Юлия Туренко Редактор шоу-бизнеса и ТВ Все статьи автора...

Шоумен Андрей Данилко пресс-служба канала Украина

Шоумен Андрей Данилко дал очень откровенное интервью. Журналистам канала «Украина» он признался, как однажды остался в новогоднюю ночь абсолютно один и решился на кардинальные изменения во внешности.