Андрей Данилко в новогоднюю ночь решился на кардинальные перемены во внешности и подстригся налысо
Шоумен Андрей Данилко дал очень откровенное интервью. Журналистам канала «Украина» он признался, как однажды остался в новогоднюю ночь абсолютно один и решился на кардинальные изменения во внешности.
Тогда что-то было связано с организаторами, и мы не полетели. Я подумал – Слава Богу, потому что с 3 января мы улетали в большой тур по Америке. Вы знаете, мне абсолютно не было грустно или печально. Я включил телевизор, накрыл себе стол, водитель привез мне «Шубу» и «Оливье», приготовленные его женой. Мне казалось, что самому будет скучно встречать Новый год, а тут – вообще нормально. Не надо наряжаться, никто на тебя не смотрит. Отлично! – рассказал Андрей Данилко.
Тогда звездный детектив гипершоу «МАСКА» выпил бокальчик шампанского – и тут в его голову пришла идея.
Я решил постричься наголо. Вот просто в новогоднюю ночь пошел в ванную и «под котелок» постригся. Не знаю, что на меня нашло, но было ощущение, будто я убрал все лишнее. Знаете, когда человек стрижется, он будто лучше себя чувствовать начинает. Вот и я сбрил волосы – и почувствовал облегчение. Проснулся 1 числа – все еще спят, никто никуда не ходит, никаких звонков. Посмотрел в окно на Крещатик – улица абсолютно пустая, будто все выехали. Выспался хорошо, и через несколько дней мы улетели в Америку, – поделился невероятной историей Данилко.
Напомним,