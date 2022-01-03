Андрей Данилко в новогоднюю ночь решился на кардинальные перемены во внешности и подстригся налысо

3 января 2022 22:10 Юлия Туренко
Юлия Туренко

Юлия Туренко

Редактор шоу-бизнеса и ТВ

Все статьи автора...

Андрей Данилко в новогоднюю ночь решился на кардинальные перемены во внешности и подстригся налысо
Шоумен Андрей Данилко
пресс-служба канала Украина

Шоумен Андрей Данилко дал очень откровенное интервью. Журналистам канала «Украина» он признался, как однажды остался в новогоднюю ночь абсолютно один и решился на кардинальные изменения во внешности.

Читайте такжеАдская кухня: ТОП-10 интересных фактов о реалити, которые вас удивят
Андрей Данилко из тех артистов, которые привыкли встречать Новый год на сцене. Однако несколько раз выступления срывались в последний момент. В один из таких годов он остался дома наедине, тем не менее абсолютно не расстроился из-за того, что так сложились обстоятельства.

Тогда что-то было связано с организаторами, и мы не полетели. Я подумал – Слава Богу, потому что с 3 января мы улетали в большой тур по Америке. Вы знаете, мне абсолютно не было грустно или печально. Я включил телевизор, накрыл себе стол, водитель привез мне «Шубу» и «Оливье», приготовленные его женой. Мне казалось, что самому будет скучно встречать Новый год, а тут – вообще нормально. Не надо наряжаться, никто на тебя не смотрит. Отлично! – рассказал Андрей Данилко.

NK | Настя Каменських и VERKA SERDUCHKA на шоу МАСКА / пресс-служба канала Украина

Тогда звездный детектив гипершоу «МАСКА» выпил бокальчик шампанского – и тут в его голову пришла идея.

Я решил постричься наголо. Вот просто в новогоднюю ночь пошел в ванную и «под котелок» постригся. Не знаю, что на меня нашло, но было ощущение, будто я убрал все лишнее. Знаете, когда человек стрижется, он будто лучше себя чувствовать начинает. Вот и я сбрил волосы – и почувствовал облегчение. Проснулся 1 числа – все еще спят, никто никуда не ходит, никаких звонков. Посмотрел в окно на Крещатик – улица абсолютно пустая, будто все выехали. Выспался хорошо, и через несколько дней мы улетели в Америку, – поделился невероятной историей Данилко.

Напомним,

Читайте TV.ua в Google.News

Облако тегов

личная жизнь звезд Андрей Данилко прически звезд социальные сети канал Украина новый имидж новости смена имиджа

Материалы по теме

Дима Коляденко рассказал, почему не боится набрать лишние килограммы
Новости

Дима Коляденко рассказал, почему не боится набрать лишние килограммы
Доктор Комаровский рассказал, как не поддаваться панике и сохранить здоровой психику
ЗОЖ

Доктор Комаровский рассказал, как не поддаваться панике и сохранить здоровой психику
Адская кухня: ТОП-10 интересных фактов о реалити, которые вас удивят
Новости

Адская кухня: ТОП-10 интересных фактов о реалити, которые вас удивят
Хто зверху-11: смотреть 20 выпуск онлайн (эфир от 31.12.2021)
Телешоу

Хто зверху-11: смотреть 20 выпуск онлайн (эфир от 31.12.2021)

Популярное на сайте

Скажене Весілля: смотреть фильм онлайн (эфир от 01.01.2021)

Скажене Весілля: смотреть фильм онлайн (эфир от 01.01.2021)
Игры детей старшего возраста: смотреть 9 серию онлайн (эфир от 27.12.2021)

Игры детей старшего возраста: смотреть 9 серию онлайн (эфир от 27.12.2021)
Новогодний Вечерний Квартал – смотреть выпуск онлайн (эфир от 31.12.2021)

Новогодний Вечерний Квартал – смотреть выпуск онлайн (эфир от 31.12.2021)
Новорічна МАСКА на каналі Україна: смотреть онлайн эфир от 31.12.2021

Новорічна МАСКА на каналі Україна: смотреть онлайн эфир от 31.12.2021

Популярное видео

Скажене Весілля: смотреть фильм онлайн (эфир от 01.01.2021)

Скажене Весілля: смотреть фильм онлайн (эфир от 01.01.2021)
Игры детей старшего возраста: смотреть 9 серию онлайн (эфир от 27.12.2021)

Игры детей старшего возраста: смотреть 9 серию онлайн (эфир от 27.12.2021)
Новогодний Вечерний Квартал – смотреть выпуск онлайн (эфир от 31.12.2021)

Новогодний Вечерний Квартал – смотреть выпуск онлайн (эфир от 31.12.2021)
Новорічна МАСКА на каналі Україна: смотреть онлайн эфир от 31.12.2021

Новорічна МАСКА на каналі Україна: смотреть онлайн эфир от 31.12.2021
tv.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK