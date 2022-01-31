Гороскоп на неделю с 31 января по 6 февраля 2022 года: прогноз от экстрасенса Макса Гордеева

Гороскоп на неделю с 31 января по 6 февраля 2022 года: прогноз от экстрасенса Макса Гордеева

Правдивый астрологический прогноз на неделю (31.01.2022 — 06.02.2022) для всех знаков Зодиака. Читайте гороскоп от экстрасенса Макса Гордеева на следующую неделю на tv.ua.

ОВЕН (21.03–20.04)

На неделе 31.01.2022 — 06.02.2022 всем знакам зодиака нужно быть внимательней, как к своему здоровью, так и к окружающим. Если ваша интуиция подсказывает вам, что этому человеку нельзя доверять – прислушайтесь к себе и сделайте правильные выводы.

Придерживайтесь четко намеченного плана и не совершайте импульсивных поступков, и тогда у вас получится осуществить задуманное.

Любовь. Над отношениями нужно постоянно работать. Помните об этом.

Здоровье. На этой неделе важно не переедать и не увлекаться алкоголем.

Финансы. Выполняя работу, тщательно проверяйте все бумаги. Из-за маленькой ошибки могут возникнуть большие неприятности.

ТЕЛЕЦ (21.04–20.05)

Вас ожидают интересные знакомства и запоминающиеся встречи.

Любовь. Если у вас есть партнер – не забывайте баловать его своим вниманием и заботой. Это сделает ваши отношения более теплыми.

Здоровье. По возможности снизьте к минимуму сильные физические нагрузки. Есть вероятность возникновения проблем с позвоночником.

Финансы. Проблем с деньгами не предвидится. Ваш заработок останется стабильным.

БЛИЗНЕЦЫ (21.05–21.06)

Вам нужен четкий план действий, иначе у вас появится сильное желание плюнуть на работу и пустить все на самотек.

Любовь. Для одиноких близнецов предвидятся романтические встречи и неожиданные сюрпризы.

Здоровье. Не переедайте, особенно на ночь. Не стоит заедать плохое настроение и стресс большим количеством сладкого.

Финансы. Не пытайтесь разорваться на части и решить все рабочие вопросы одновременно. Только следуя плану, у вас получится со всем справиться.

РАК (22.06–22.07)

На неделе вас ожидают перспективные знакомства. Возможно, вы всерьез задумаетесь о смене места работы или рода деятельности.

Любовь. Остерегайтесь близких контактов с теми, кто много болтает. Вы можете оказаться в водовороте неприятных интриг.

Здоровье. Позаботьтесь о своем иммунитете – есть вероятность подхватить простуду.

Финансы. Вас ожидает продвижение по службе или прибавка к зарплате, если вы решите остаться на прежней работе.

ЛЕВ (23.07–23.08)

Самое время позаботиться о себе и восстановить внутренний ресурс. Потратьте свободное время на размеренный отдых и изучение нового.

Любовь. Одиноких львов ожидает приятное знакомство, которое имеет все шансы перерасти в нечто большее.

Здоровье. Уделите время физической активности. Это может быть бег, йога или просто прогулки на свежем воздухе.

Финансы. Финансовая сфера стабильна. Тем львам, которые решили открыть собственный бизнес, стоит немного повременить с этим.

ДЕВА (24.08–23.09)

Не отказывайтесь от своих целей, если что-то пошло не по плану.

Любовь. Если вы ревнивый человек – пора поумерить свой пыл, если не хотите потерять близкого человека.

Здоровье. Не перенапрягайтесь – могут возникнуть боли в спине и суставах.

Финансы. На работе вас ожидает затишье. Потратьте это время с пользой для себя: тщательно продумайте варианты дополнительного заработка и спланируйте бюджет.

ВЕСЫ (24.09–23.10)

У вас есть сильное желание творить – дайте выход своей внутренней энергии и насладитесь процессом создания нового.

Любовь. Отношения стабильны. Ваш партнер ценит ваши амбиции и разделяет ваши взгляды.

Здоровье. Самое время избавиться от вредных привычек. Обстоятельства этому поспособствуют.

Финансы. Проявите всю свою настойчивость и целеустремленность. Это поможет сохранить ваше положение.

СКОРПИОН (24.10–22.11)

Если у вас есть возможность совершенствовать свои навыки – не упустите этот шанс. Новые знания помогут вам не только в жизни, но и в профессиональной деятельности.

Любовь. Посмотрите на свои отношения со стороны. Возможно, им не хватает романтики и спонтанности.

Здоровье. Не стоит заниматься экстремальными видами спорта на этой неделе – есть вероятность получения травмы.

Финансы. Профессиональная сфера стабильна и без изменений.

СТРЕЛЕЦ (23.11–21.12)

Как можно скорее разберитесь с проблемами прошлого. Они мешают вам сосредоточиться на будущем.

Любовь. Будьте терпимей к вашему партнеру – его подавленное состояние может быть вызвано внутренними проблемами.

Здоровье. Вам нужно больше отдыхать, начать принимать витамины и хорошенько высыпаться.

Финансы. Остерегайтесь завистников на работе – они только и ждут момента, когда вы дадите слабину и повод для сплетен.

КОЗЕРОГ (22.12–20.01)

Вы погрузитесь с головой в собственные мысли. Все остальное уйдет на второй план.

Любовь. Вам нужно время для того, чтобы все переосмыслить. Желательно провести неделю наедине с собой.

Здоровье. Плохой сон может вызвать хроническую усталость. Не пренебрегайте качеством отдыха.

Финансы. Предстоит много рутинной работы, но вы с ней достойно справитесь.

ВОДОЛЕЙ (21.01–20.02)

Настало время планирования. Подумайте о целях на ближайшее будущее и расставьте приоритеты.

Любовь. Сделайте партнеру сюрприз – он оценит вашу спонтанность.

Здоровье. Вам не помешают вечерние прогулки. Они помогут очистить голову от сумбурных мыслей.

Финансы. Вы хорошо работаете, и ваши старания ценятся.

РЫБЫ (21.02–20.03)

На неделе стоит заняться обустройством быта: сделайте генеральную уборку, переберите старые вещи.

Любовь. Попросите партнера помочь вам с делами – совместная работа сблизит вас еще больше.

Здоровье. Не перенапрягайте спину и следите за своей осанкой.

Финансы. Вас ожидает крупный проект. Будьте готовы взять на себя ответственность.

Автор-составитель: экстрасенс Макс Гордеев (Журнал Теленеделя №4-2022)