Гороскоп на неделю с 31 января по 6 февраля 2022 года: прогноз от экстрасенса Макса Гордеева
Правдивый астрологический прогноз на неделю (31.01.2022 — 06.02.2022) для всех знаков Зодиака. Читайте гороскоп от экстрасенса Макса Гордеева на следующую неделю на tv.ua.
ОВЕН (21.03–20.04)
Придерживайтесь четко намеченного плана и не совершайте импульсивных поступков, и тогда у вас получится осуществить задуманное.
- Любовь. Над отношениями нужно постоянно работать. Помните об этом.
- Здоровье. На этой неделе важно не переедать и не увлекаться алкоголем.
- Финансы. Выполняя работу, тщательно проверяйте все бумаги. Из-за маленькой ошибки могут возникнуть большие неприятности.
ТЕЛЕЦ (21.04–20.05)
Вас ожидают интересные знакомства и запоминающиеся встречи.
- Любовь. Если у вас есть партнер – не забывайте баловать его своим вниманием и заботой. Это сделает ваши отношения более теплыми.
- Здоровье. По возможности снизьте к минимуму сильные физические нагрузки. Есть вероятность возникновения проблем с позвоночником.
- Финансы. Проблем с деньгами не предвидится. Ваш заработок останется стабильным.
БЛИЗНЕЦЫ (21.05–21.06)
Вам нужен четкий план действий, иначе у вас появится сильное желание плюнуть на работу и пустить все на самотек.
- Любовь. Для одиноких близнецов предвидятся романтические встречи и неожиданные сюрпризы.
- Здоровье. Не переедайте, особенно на ночь. Не стоит заедать плохое настроение и стресс большим количеством сладкого.
- Финансы. Не пытайтесь разорваться на части и решить все рабочие вопросы одновременно. Только следуя плану, у вас получится со всем справиться.
РАК (22.06–22.07)
На неделе вас ожидают перспективные знакомства. Возможно, вы всерьез задумаетесь о смене места работы или рода деятельности.
- Любовь. Остерегайтесь близких контактов с теми, кто много болтает. Вы можете оказаться в водовороте неприятных интриг.
- Здоровье. Позаботьтесь о своем иммунитете – есть вероятность подхватить простуду.
- Финансы. Вас ожидает продвижение по службе или прибавка к зарплате, если вы решите остаться на прежней работе.
ЛЕВ (23.07–23.08)
Самое время позаботиться о себе и восстановить внутренний ресурс. Потратьте свободное время на размеренный отдых и изучение нового.
- Любовь. Одиноких львов ожидает приятное знакомство, которое имеет все шансы перерасти в нечто большее.
- Здоровье. Уделите время физической активности. Это может быть бег, йога или просто прогулки на свежем воздухе.
- Финансы. Финансовая сфера стабильна. Тем львам, которые решили открыть собственный бизнес, стоит немного повременить с этим.
ДЕВА (24.08–23.09)
Не отказывайтесь от своих целей, если что-то пошло не по плану.
- Любовь. Если вы ревнивый человек – пора поумерить свой пыл, если не хотите потерять близкого человека.
- Здоровье. Не перенапрягайтесь – могут возникнуть боли в спине и суставах.
- Финансы. На работе вас ожидает затишье. Потратьте это время с пользой для себя: тщательно продумайте варианты дополнительного заработка и спланируйте бюджет.
ВЕСЫ (24.09–23.10)
У вас есть сильное желание творить – дайте выход своей внутренней энергии и насладитесь процессом создания нового.
- Любовь. Отношения стабильны. Ваш партнер ценит ваши амбиции и разделяет ваши взгляды.
- Здоровье. Самое время избавиться от вредных привычек. Обстоятельства этому поспособствуют.
- Финансы. Проявите всю свою настойчивость и целеустремленность. Это поможет сохранить ваше положение.
СКОРПИОН (24.10–22.11)
Если у вас есть возможность совершенствовать свои навыки – не упустите этот шанс. Новые знания помогут вам не только в жизни, но и в профессиональной деятельности.
- Любовь. Посмотрите на свои отношения со стороны. Возможно, им не хватает романтики и спонтанности.
- Здоровье. Не стоит заниматься экстремальными видами спорта на этой неделе – есть вероятность получения травмы.
- Финансы. Профессиональная сфера стабильна и без изменений.
СТРЕЛЕЦ (23.11–21.12)
Как можно скорее разберитесь с проблемами прошлого. Они мешают вам сосредоточиться на будущем.
- Любовь. Будьте терпимей к вашему партнеру – его подавленное состояние может быть вызвано внутренними проблемами.
- Здоровье. Вам нужно больше отдыхать, начать принимать витамины и хорошенько высыпаться.
- Финансы. Остерегайтесь завистников на работе – они только и ждут момента, когда вы дадите слабину и повод для сплетен.
КОЗЕРОГ (22.12–20.01)
Вы погрузитесь с головой в собственные мысли. Все остальное уйдет на второй план.
- Любовь. Вам нужно время для того, чтобы все переосмыслить. Желательно провести неделю наедине с собой.
- Здоровье. Плохой сон может вызвать хроническую усталость. Не пренебрегайте качеством отдыха.
- Финансы. Предстоит много рутинной работы, но вы с ней достойно справитесь.
ВОДОЛЕЙ (21.01–20.02)
Настало время планирования. Подумайте о целях на ближайшее будущее и расставьте приоритеты.
- Любовь. Сделайте партнеру сюрприз – он оценит вашу спонтанность.
- Здоровье. Вам не помешают вечерние прогулки. Они помогут очистить голову от сумбурных мыслей.
- Финансы. Вы хорошо работаете, и ваши старания ценятся.
РЫБЫ (21.02–20.03)
На неделе стоит заняться обустройством быта: сделайте генеральную уборку, переберите старые вещи.
- Любовь. Попросите партнера помочь вам с делами – совместная работа сблизит вас еще больше.
- Здоровье. Не перенапрягайте спину и следите за своей осанкой.
- Финансы. Вас ожидает крупный проект. Будьте готовы взять на себя ответственность.
Автор-составитель: экстрасенс Макс Гордеев (Журнал Теленеделя №4-2022)