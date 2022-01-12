Гороскоп на неделю с 17 по 23 января 2022 года: прогноз от экстрасенса Макса Гордеева

Гороскоп на неделю с 17 по 23 января 2022 года: прогноз от экстрасенса Макса Гордеева

Правдивый астрологический прогноз на неделю (17.01.2022 — 23.01.2022) для всех знаков Зодиака. Читайте гороскоп от экстрасенса Макса Гордеева на следующую неделю на tv.ua.

ОВЕН (21.03–20.04)

На неделе 17.01.2022 — 23.01.2022 многим знакам предстоит решить важные вопросы и проблемы. Будьте увереннее в своих силах и прислушивайтесь к внутреннему голосу.

Грядут перемены. Будьте готовы к изменению привычных обстоятельств и учитесь принимать их, несмотря на трудности.

Любовь. Время подвести итоги и взвесить все за и против отношений с партнером. Возможно, в данный период жизни вам лучше побыть одному.

Здоровье. Хроническая усталость – это следствие вашего эмоционального состояния. Вам нужно найти для себя медитативное занятие, которое поможет избавиться от негативных мыслей.

Финансы. Вам следует экономнее относиться к финансам. Иногда вы переоцениваете свои денежные возможности.

ТЕЛЕЦ (21.04–20.05)

Вас ждет небольшая, но крайне приятная авантюра, которая сможет поднять настроение и разнообразит ваши будни.

Любовь. Если вам требуется время на то, чтобы побыть в одиночестве и заняться своими делами, – честно и открыто скажите об этом партнеру.

Здоровье. Обратите внимание на состояние своего желудочно-кишечного тракта.

Финансы. Неделя хорошо подходит для переговоров, сделок и заключения контрактов.

БЛИЗНЕЦЫ (21.05–21.06)

Чаще оставайтесь наедине с собой: это поможет расставить приоритеты и наметить цели на ближайшее будущее.

Любовь. Делайте то, что чувствуете. Если у вас появилась потребность закончить отношения – стоит прислушаться к своему внутреннему голосу.

Здоровье. Улучшить общее самочувствие помогут тихие, размеренные вечера и качественный, полноценный сон.

Финансы. Все пойдет не по плану – будьте готовы менять вектор своих действий.

РАК (22.06–22.07)

Если хочется перемен – пора брать ответственность за собственную жизнь в свои руки.

Любовь. У вас есть все шансы кардинально изменить любовную сферу, сделать ее вдохновляющей или, наоборот, разрушить отношения.

Здоровье. Для расслабления посетите бассейн или сауну. Будет полезен массаж тела.

Финансы. Единственный способ держать планку и не становиться тенью на работе – проявлять свою инициативность и харизму.

ЛЕВ (23.07–23.08)

Вы захотите испытать острые впечатления и сделать нечто такое, что поднимет уровень адреналина в крови.

Любовь. Чтобы сохранить отношения, придется сдерживать накопившуюся агрессию.

Здоровье. Пора собрать всю волю в кулак и навсегда отказаться от вредных привычек.

Финансы. Ваше финансовое положение может улучшиться.

ДЕВА (24.08–23.09)

Любовь. Если ваш партнер требует от вас чего-то, что противоречит вашим жизненным взглядам – не стоит тратить на такие отношения свое время.

Здоровье. Уделите внимание своей иммунной системе.

Финансы. Займитесь творчеством: эта сфера не только сможет занять вас, но и принесет дополнительный доход.

ВЕСЫ (24.09–23.10)

Будьте внимательней к новым людям, которые появляются в вашей жизни, и не доверяйте им безоговорочно.

Найдите время для общения с родственниками. Не забывайте о своих родных.

Любовь. Прислушайтесь к желаниям и потребностям любимого человека, и тогда ваши отношения станут еще ближе и гармоничней.

Здоровье. Не забывайте о правильном питании. Нерегулярные приемы пищи могут вызвать неприятные боли в желудке.

Финансы. Завершите все начатые проекты. В противном случае ваша финансовая стабильность может пошатнуться.

СКОРПИОН (24.10–22.11)

Любовь. Если вас что-то злит или не устраивает – не копите это в себе. Смело выскажите свою позицию.

Здоровье. Следите за режимом работы и отдыха. Не стоит перерабатывать сверх нормы.

Финансы. Вас ждет хорошая прибыль, равносильная вашему личному вкладу в рабочий процесс.

СТРЕЛЕЦ (23.11–21.12)

Вам нужно найти выход для своих идей и дать волю своему творческому потенциалу.

Время пожинать плоды своих стараний и смотреть, насколько хорошо вы справляетесь с решением насущных дел.

Любовь. Неделя будет наполнена гармонией и взаимопониманием в отношениях.

Здоровье. Откажитесь на время от вредных привычек, если они у вас имеются. Есть вероятность обострения хронических заболеваний.

Финансы. Пора научиться сознательной экономии и перестать тратить деньги направо и налево.

КОЗЕРОГ (22.12–20.01)

Направьте спектр своего внимания на решение конфликтных ситуаций. В противном случае вас это будет сковывать и не даст двигаться вперед.

Любовь. Не стесняйтесь просить о помощи, если понимаете, что сами не справитесь с проблемой. Взаимная поддержка – основа хороших отношений.

Здоровье. Мучает бессонница или кошмары? Не пускайте это на самотек. Пейте травяные чаи, читайте на ночь спокойные книги.

Финансы. Время завершить начатые дела и с новыми силами браться за новые.

ВОДОЛЕЙ (21.01–20.02)

Неделя предвещает положительные изменения в жизни.

Любовь. Чувствуете холод со стороны партнера? Пора об этом поговорить!

Здоровье. Следите за своим психологическим состоянием и не забывайте про полноценный отдых.

Финансы. Вам предстоит много рутинной и монотонной работы.

РЫБЫ (21.02–20.03)

Эта неделя принесет вам откровение. Трудно сказать, как это будет выглядеть, но вы узнаете что-то важное.

Любовь. Найдите время для совместного отдыха с партнером.

Здоровье. Физическая активность поможет восстановить силы и энергию.

Финансы. Сконцентрируйте внимание на актуальной работе, а не на проектах на перспективу.

Автор-составитель: экстрасенс Макс Гордеев (Журнал Теленеделя №2-2022)