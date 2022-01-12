Гороскоп на неделю с 17 по 23 января 2022 года: прогноз от экстрасенса Макса Гордеева

12 января 2022 19:16 Александр Кива
Александр Кива

Александр Кива

Главный редактор, руководитель журнала «Теленеделя»

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Гороскоп на неделю с 17 по 23 января 2022 года: прогноз от экстрасенса Макса Гордеева
Гороскоп на неделю с 17 по 23 января 2022 года: прогноз от экстрасенса Макса Гордеева
пресс-служба

Правдивый астрологический прогноз на неделю (17.01.2022 — 23.01.2022) для всех знаков Зодиака. Читайте гороскоп от экстрасенса Макса Гордеева на следующую неделю на tv.ua.

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На неделе 17.01.2022 — 23.01.2022 многим знакам предстоит решить важные вопросы и проблемы. Будьте увереннее в своих силах и прислушивайтесь к внутреннему голосу. 

ОВЕН (21.03–20.04)

Грядут перемены. Будьте готовы к изменению привычных обстоятельств и учитесь принимать их, несмотря на трудности.

  • Любовь. Время подвести итоги и взвесить все за и против отношений с партнером. Возможно, в данный период жизни вам лучше побыть одному.
  • Здоровье. Хроническая усталость – это следствие вашего эмоционального состояния. Вам нужно найти для себя медитативное занятие, которое поможет избавиться от негативных мыслей.
  • Финансы. Вам следует экономнее относиться к финансам. Иногда вы переоцениваете свои денежные возможности.

ТЕЛЕЦ (21.04–20.05)

Вас ждет небольшая, но крайне приятная авантюра, которая сможет поднять настроение и разнообразит ваши будни.

  • Любовь. Если вам требуется время на то, чтобы побыть в одиночестве и заняться своими делами, – честно и открыто скажите об этом партнеру. 
  • Здоровье. Обратите внимание на состояние своего желудочно-кишечного тракта.
  • Финансы. Неделя хорошо подходит для переговоров, сделок и заключения контрактов.

БЛИЗНЕЦЫ (21.05–21.06)

Чаще оставайтесь наедине с собой: это поможет расставить приоритеты и наметить цели на ближайшее будущее.

  • Любовь. Делайте то, что чувствуете. Если у вас появилась потребность закончить отношения – стоит прислушаться к своему внутреннему голосу.
  • Здоровье. Улучшить общее самочувствие помогут тихие, размеренные вечера и качественный, полноценный сон.
  • Финансы. Все пойдет не по плану – будьте готовы менять вектор своих действий.

РАК (22.06–22.07)

Если хочется перемен – пора брать ответственность за собственную жизнь в свои руки.

  • Любовь. У вас есть все шансы кардинально изменить любовную сферу, сделать ее вдохновляющей или, наоборот, разрушить отношения.
  • Здоровье. Для расслабления посетите бассейн или сауну. Будет полезен массаж тела.
  • Финансы. Единственный способ держать планку и не становиться тенью на работе – проявлять свою инициативность и харизму.

ЛЕВ (23.07–23.08)

Вы захотите испытать острые впечатления и сделать нечто такое, что поднимет уровень адреналина в крови. 

  • Любовь. Чтобы сохранить отношения, придется сдерживать накопившуюся агрессию.
  • Здоровье. Пора собрать всю волю в кулак и навсегда отказаться от вредных привычек.
  • Финансы.  Ваше финансовое положение может улучшиться.

ДЕВА (24.08–23.09)

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Будьте внимательней к новым людям, которые появляются в вашей жизни, и не доверяйте им безоговорочно. 

  • Любовь. Если ваш партнер требует от вас чего-то, что противоречит вашим жизненным взглядам – не стоит тратить на такие отношения свое время.
  • Здоровье. Уделите внимание своей иммунной системе. 
  • Финансы. Займитесь творчеством: эта сфера не только сможет занять вас, но и принесет дополнительный доход.

ВЕСЫ (24.09–23.10)

Найдите время для общения с родственниками. Не забывайте о своих родных.

  • Любовь. Прислушайтесь к желаниям и потребностям любимого человека, и тогда ваши отношения станут еще ближе и гармоничней.
  • Здоровье. Не забывайте о правильном питании. Нерегулярные приемы пищи могут вызвать неприятные боли в желудке.
  • Финансы. Завершите все начатые проекты. В противном случае ваша финансовая стабильность может пошатнуться.

СКОРПИОН (24.10–22.11)

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Вам нужно найти выход для своих идей и дать волю своему творческому потенциалу.

  • Любовь. Если вас что-то злит или не устраивает – не копите это в себе. Смело выскажите свою позицию.
  • Здоровье. Следите за режимом работы и отдыха. Не стоит перерабатывать сверх нормы.
  • Финансы. Вас ждет хорошая прибыль, равносильная вашему личному вкладу в рабочий процесс.

СТРЕЛЕЦ (23.11–21.12)

Время пожинать плоды своих стараний и смотреть, насколько хорошо вы справляетесь с решением насущных дел.

  • Любовь. Неделя будет наполнена гармонией и взаимопониманием в отношениях.
  • Здоровье. Откажитесь на время от вредных привычек, если они у вас имеются. Есть вероятность обострения хронических заболеваний.
  • Финансы. Пора научиться сознательной экономии и перестать тратить деньги направо и налево.

КОЗЕРОГ (22.12–20.01)

Направьте спектр своего внимания на решение конфликтных ситуаций. В противном случае вас это будет сковывать и не даст двигаться вперед.

  • Любовь. Не стесняйтесь просить о помощи, если понимаете, что сами не справитесь с проблемой. Взаимная поддержка – основа хороших отношений.
  • Здоровье. Мучает бессонница или кошмары? Не пускайте это на самотек. Пейте травяные чаи, читайте на ночь спокойные книги.
  • Финансы. Время завершить начатые дела и с новыми силами браться за новые.

ВОДОЛЕЙ (21.01–20.02)

Неделя предвещает положительные изменения в жизни.

  • Любовь. Чувствуете холод со стороны партнера? Пора об этом поговорить!
  • Здоровье. Следите за своим психологическим состоянием и не забывайте про полноценный отдых.
  • Финансы. Вам предстоит много рутинной и монотонной работы.

РЫБЫ (21.02–20.03)

Эта неделя принесет вам откровение. Трудно сказать, как это будет выглядеть, но вы узнаете что-то важное.

  • Любовь. Найдите время для совместного отдыха с партнером.
  • Здоровье. Физическая активность поможет восстановить силы и энергию.
  • Финансы. Сконцентрируйте внимание на актуальной работе, а не на проектах на перспективу.

Автор-составитель: экстрасенс Макс Гордеев (Журнал Теленеделя №2-2022)

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