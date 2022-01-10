Гороскоп друидов на 2022 год: кому крупно повезет

10 января 2022 17:10 Алла Лысак
Алла Лысак

Алла Лысак

Lifestyle-редактор

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Гороскоп друидов на 2022 год: кому крупно повезет
Гороскоп друидов на 2022 год: кому крупно повезет
pixabay.com

Друиды, которые жили на Земле в первом тысячелетии, имели собственный календарь, по которому определяли будущее.

Календарь друидов связан с деревьями, чтобы узнать свое будущее, найдите по дате рождения свой талисман. 

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Яблоня и Лещина

  • 22 декабря – 1 января, 25 июня – 4 июля,22-31 марта, 24 сентября – 3 октября

Вы будете озабочены своей личной жизнью, если одиноки, то наверняка встретите свою судьбу, а если в отношениях, то решитесь на свадьбу.

Пихта 

  • 2-11 января, 5-14 июля

Пришла пора раздвигать горизонты – прежде всего в духовном смысле: путешествовать к так называемым местам силы, учиться и развиваться. 

Вяз

  • 12-24 января, 15-25 июля

У вас все будет хорошо, если научитесь находить время для отдыха и в моменты релакса полностью отключаться от проблем.

Кипарис 

  • 25 января – 3 февраля, 26 июля – 4 августа

Новые знакомства будут полезными, но вы должны соблюдать осторожность, чтобы не попасть в неприятности. 

Тополь 

  • 4-8 февраля, 3-13 августа

Чем сложнее задачи – прежде всего профессионального свойства – жизнь станет подбрасывать представителям знака, тем интереснее им будет их решать.

Кедр 

  • 9-18 февраля, 14-23 августа

Год пройдет под знаком разумной экономии: об отказе от жизненно необходимого речь не идет, но покупки излишеств желательно сократить.

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Сосна

  • 19-29 февраля, 24 августа – 2 сентября

Все сферы вашей жизни находятся в тесной связи с вашим эмоциональным состоянием. 

Ива 

  • 1-10 марта, 3-12 сентября

Год благоприятен для занятий благотворительностью. Однако делать это можно лишь от чистого сердца. 

Липа 

  • 11-20 марта, 13-22 сентября

Жизнь представителей знака на первый взгляд может показаться скучной, поскольку не обещает головокружительных приключений, интересных событий и резких взлетов – год пройдет ровно и спокойно, но тот факт, что им не угрожают неприятности, проблемы и падения, уже сам по себе дорогого стоит. 

Рябина и Клен

  • 1-10 апреля, 4-13 октября, 11-20 апреля, 14-23 октября

Звезды предостерегают представителей знака от легковерия, которое может сыграть с ними злую шутку: не стоит идти на поводу у окружающих – как родных, так и малознакомых – людей: велика вероятность того, что они, преследуя корыстную цель, захотят склонить их к невыгодным для них поступкам. 

Орех

  • 21-30 апреля, 24 октября – 2 ноября

Скорее всего, самыми успешными представителями знака будут люди, которые решатся на смену деятельности. 

Жасмин и Каштан

  • 1-14 мая, 3-11 ноября, 15-24 мая, 12-21 ноября

Представителей знака ждет приятное событие в личной жизни, которое перевернет их существование с ног на голову.

Ясень

  • 25 мая – 3 июня, 22 ноября – 1 декабря

Вас в 2022 году ожидает головокружительный ром, готовьтесь к наплыву эмоций.

Инжир 

  • 14-23 июня, 12-20 декабря

Представителям знака придется решать вопросы с недвижимостью: переезжать, ремонтировать и убирать. 

Напомним, 

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