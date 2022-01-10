Гороскоп друидов на 2022 год: кому крупно повезет
Друиды, которые жили на Земле в первом тысячелетии, имели собственный календарь, по которому определяли будущее.
Календарь друидов связан с деревьями, чтобы узнать свое будущее, найдите по дате рождения свой талисман.
- 22 декабря – 1 января, 25 июня – 4 июля,22-31 марта, 24 сентября – 3 октября
Вы будете озабочены своей личной жизнью, если одиноки, то наверняка встретите свою судьбу, а если в отношениях, то решитесь на свадьбу.
Пихта
- 2-11 января, 5-14 июля
Пришла пора раздвигать горизонты – прежде всего в духовном смысле: путешествовать к так называемым местам силы, учиться и развиваться.
Вяз
- 12-24 января, 15-25 июля
У вас все будет хорошо, если научитесь находить время для отдыха и в моменты релакса полностью отключаться от проблем.
Кипарис
- 25 января – 3 февраля, 26 июля – 4 августа
Новые знакомства будут полезными, но вы должны соблюдать осторожность, чтобы не попасть в неприятности.
Тополь
- 4-8 февраля, 3-13 августа
Чем сложнее задачи – прежде всего профессионального свойства – жизнь станет подбрасывать представителям знака, тем интереснее им будет их решать.
Кедр
- 9-18 февраля, 14-23 августа
Год пройдет под знаком разумной экономии: об отказе от жизненно необходимого речь не идет, но покупки излишеств желательно сократить.
- 19-29 февраля, 24 августа – 2 сентября
Все сферы вашей жизни находятся в тесной связи с вашим эмоциональным состоянием.
Ива
- 1-10 марта, 3-12 сентября
Год благоприятен для занятий благотворительностью. Однако делать это можно лишь от чистого сердца.
Липа
- 11-20 марта, 13-22 сентября
Жизнь представителей знака на первый взгляд может показаться скучной, поскольку не обещает головокружительных приключений, интересных событий и резких взлетов – год пройдет ровно и спокойно, но тот факт, что им не угрожают неприятности, проблемы и падения, уже сам по себе дорогого стоит.
Рябина и Клен
- 1-10 апреля, 4-13 октября, 11-20 апреля, 14-23 октября
Звезды предостерегают представителей знака от легковерия, которое может сыграть с ними злую шутку: не стоит идти на поводу у окружающих – как родных, так и малознакомых – людей: велика вероятность того, что они, преследуя корыстную цель, захотят склонить их к невыгодным для них поступкам.
Орех
- 21-30 апреля, 24 октября – 2 ноября
Скорее всего, самыми успешными представителями знака будут люди, которые решатся на смену деятельности.
Жасмин и Каштан
- 1-14 мая, 3-11 ноября, 15-24 мая, 12-21 ноября
Представителей знака ждет приятное событие в личной жизни, которое перевернет их существование с ног на голову.
Ясень
- 25 мая – 3 июня, 22 ноября – 1 декабря
Вас в 2022 году ожидает головокружительный ром, готовьтесь к наплыву эмоций.
Инжир
- 14-23 июня, 12-20 декабря
Представителям знака придется решать вопросы с недвижимостью: переезжать, ремонтировать и убирать.
Напомним,