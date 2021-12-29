Восточный гороскоп на 2022 год для Петуха

29 декабря 2021 15:10 Алла Лысак
Алла Лысак

Алла Лысак

Lifestyle-редактор

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Восточный гороскоп на 2022 год для Петуха
Восточный гороскоп на 2022 год для Петуха
pixabay.com

Представляю вашему вниманию Гороскоп на 2022 по году рождения Петух (1945, 1957, 1969, 1981, 1993, 2005)

Год пройдет под знаком поиска себя 

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В 2022 году Петух поймет, чем именно он хочет заниматься, как выражать свои внутренние стремления. Вы ощутите жажду свободы, однако из-за излишних порывов к самостоятельности можете испортить отношения с близкими.

Хорошая новость заключается в финансовой стабильности, которая будет вас сопровождать в течение всего года.

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С работой тоже проблем не будет, многие Петухи найдут свое место, например, на государственной службе. Осторожно следует распоряжаться деньгами, если вы решитесь на какое-то вложение. То же самое касается и заемных средств, например, кредитов. 

Создать надежную и крепкую семью в 2022 году Петуху будет проблематично, зато романтических встреч и свиданий будет достаточно. 

Напомним,

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