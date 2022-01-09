Гороскоп на неделю с 10 по 16 января 2022 года: прогноз от экстрасенса Макса Гордеева

Эксклюзив 9 января 2022 18:10 Александр Кива
Александр Кива

Александр Кива

Главный редактор, руководитель журнала «Теленеделя»

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Гороскоп на неделю с 10 по 16 января 2022 года: прогноз от экстрасенса Макса Гордеева
Гороскоп на неделю с 10 по 16 января 2022 года: прогноз от экстрасенса Макса Гордеева
пресс-служба

Правдивый астрологический прогноз на неделю (10.01.2022 — 16.01.2022) для всех знаков Зодиака. Читайте гороскоп от экстрасенса Макса Гордеева на следующую неделю на tv.ua.

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В начале недели фокус многих знаков будет сконцентрирован на рабочей деятельности. Очень важно не растерять свой запал и сконцентрироваться на выполнении поставленных задач.

ОВЕН (21.03–20.04)

Неделя вам предстоит насыщенная: постарайтесь не растрачивать свои силы и энергию попусту.

  • Любовь. Возможны встречи с партнерами из прошлого. Ситуация говорит о потребности решить старые вопросы и перейти на новый этап.
  • Здоровье. Не налегайте на вредную пищу – это может негативно сказаться на вашем состоянии. 
  • Карьера. Наведите порядок на своем рабочем месте, разберите документы и закройте нерешенные рабочие моменты.

ТЕЛЕЦ (21.04–20.05)

Неделя принесет теплые встречи и положительные эмоции. Сосредоточьтесь на анализе своих доходов и расходов.

  • Любовь. Ваши отношения с партнером укрепятся, станут более искренними и доверительными.
  • Здоровье. Обратите внимание на режим сна, если чувствуете упадок сил и недомогание.
  • Карьера. Работа принесет свои плоды, если не будете тратить всю энергию на решение незначительных задач.

БЛИЗНЕЦЫ (21.05–21.06)

Ваша деятельность будет сосредоточена вокруг рабочих обязанностей. Это поспособствует профессиональному росту и развитию навыков.

  • Любовь. Уделите время укреплению существующих отношений. Если вы одиноки – с осторожностью отнеситесь к новым знакомствам и не спешите довериться малознакомому человеку.
  • Здоровье. Велика вероятность нервного истощения. Соблюдайте баланс работы и отдыха.
  • Карьера. Наведение порядка в рабочих вопросах поможет сконцентрироваться на важных задачах и хорошо выполнить свои обязанности.

РАК (22.06–22.07)

Время работы над собой и расстановки приоритетов на ближайшее будущее.

  • Любовь. Нежелание идти на компромисс может спровоцировать ссоры и недопонимания. Постарайтесь больше прислушиваться к партнеру.
  • Здоровье. На этой неделе важно уделить время психологическому состоянию. Вам поможет размеренный отдых и небольшие физические нагрузки.
  • Карьера. Не торопитесь тратить финансы на крупные покупки и проявите осторожность в подписании важных бумаг.

ЛЕВ (23.07–23.08)

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Время решать накопившиеся проблемы: в этом вам поможет позитивный настрой и целеустремленность.

  • Любовь. Найдите время на искренний разговор с партнером, чтобы определить ваши совместные опоры и планы на будущее. 
  • Здоровье. Возможно обострение хронических заболеваний. Уделите внимание качеству пищи и режиму сна.
  • Карьера. Ожидаются приятные сюрпризы в виде премии или финансового вознаграждения.

ДЕВА (24.08–23.09)

Научитесь слушать и слышать себя, если хотите достичь своих целей.

  • Любовь. Благоприятная неделя для начала новых отношений.
  • Здоровье. Эмоциональное истощение приведет к хронической усталости. Полноценно отдыхайте и, по возможности, пройдите медицинское обследование.
  • Карьера. Вам будет крайне сложно концентрироваться на задачах и решать рабочие вопросы.

ВЕСЫ (24.09–23.10)

Решайте проблемы по мере их поступления, а не откладывайте их в долгий ящик.

  • Любовь. Вы чрезмерно эмоциональны и импульсивны, и это может негативно отразиться на ваших взаимоотношениях с партнером.
  • Здоровье. Велика вероятность подхватить простудное заболевание. Пейте больше теплых напитков и употребляйте витамины.
  • Карьера. Не перекладывайте всю ответственность на себя – это поможет избежать профессионального выгорания.

СКОРПИОН (24.10–22.11)

Для вас важно чувствовать опору под ногами. Возьмите на себя ответственность за свои поступки.

  • Любовь. Большая вероятность возникновения ссор и разногласий на почве разных взглядов на вещи.
  • Здоровье. Следите за своим самочувствием, уделяйте время физическим нагрузкам и укреплению иммунитета.
  • Карьера. Ваша сообразительность поможет вам добиться успеха на работе.

СТРЕЛЕЦ (23.11–21.12)

Начало недели предвещает продуктивность во всех жизненных сферах.

  • Любовь. Проявите инициативу в отношениях – и веселый досуг вам обеспечен.
  • Здоровье. Обратите внимание на сердечно-сосудистую систему. По возможности не перегружайте организм чрезмерными физическими нагрузками.
  • Карьера. Ваши амбициозные идеи могут заинтересовать руководство. Не стесняйтесь проявлять инициативу и брать бразды правления в свои руки.

КОЗЕРОГ (22.12–20.01)

От вашего внутреннего настроя зависит исход предстоящих дел.

  • Любовь. Настало время перемен. Ваш энтузиазм поможет вам выйти на новый уровень доверия и взаимопонимания.
  • Здоровье. Больше спите и хорошо питайтесь – это поможет избежать простуды и нервного истощения.
  • Карьера. Не ленитесь завершить все незаконченные дела, и вы будете чувствовать себя намного лучше.

ВОДОЛЕЙ (21.01–20.02)

Неделя прекрасно подходит для саморазвития и изучения нового.

  • Любовь. Ваш партнер нуждается в вашей поддержке и внимании, не игнорируйте его.
  • Здоровье. Вы чувствуете хроническую усталость. Избавиться от нее помогут спокойные прогулки на свежем воздухе.
  • Карьера. Эффективность вашей работы наполовину зависит от внутреннего настроя. Помните об этом.

РЫБЫ (21.02–20.03)

У вас будет множество интересных идей, которые незамедлительно стоит начать воплощать в жизнь.

  • Любовь. Займитесь укреплением отношений с партнером. Душевные разговоры и совместный досуг вернут утраченную искру любви.
  • Здоровье. Со здоровьем проблем не предвидится, но не стоит забывать о правильном питании и физической активности.
  • Карьера. Работа в команде принесет свои плоды, и вы сможете добиться желаемого результата

По материалам журнала ТЕЛЕНЕДЕЛЯ №1-2022. Автор-составитель: экстрасенс Макс Гордеев

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