Гороскоп на неделю с 10 по 16 января 2022 года: прогноз от экстрасенса Макса Гордеева
Правдивый астрологический прогноз на неделю (10.01.2022 — 16.01.2022) для всех знаков Зодиака. Читайте гороскоп от экстрасенса Макса Гордеева на следующую неделю на tv.ua.
ОВЕН (21.03–20.04)
Неделя вам предстоит насыщенная: постарайтесь не растрачивать свои силы и энергию попусту.
- Любовь. Возможны встречи с партнерами из прошлого. Ситуация говорит о потребности решить старые вопросы и перейти на новый этап.
- Здоровье. Не налегайте на вредную пищу – это может негативно сказаться на вашем состоянии.
- Карьера. Наведите порядок на своем рабочем месте, разберите документы и закройте нерешенные рабочие моменты.
ТЕЛЕЦ (21.04–20.05)
Неделя принесет теплые встречи и положительные эмоции. Сосредоточьтесь на анализе своих доходов и расходов.
- Любовь. Ваши отношения с партнером укрепятся, станут более искренними и доверительными.
- Здоровье. Обратите внимание на режим сна, если чувствуете упадок сил и недомогание.
- Карьера. Работа принесет свои плоды, если не будете тратить всю энергию на решение незначительных задач.
БЛИЗНЕЦЫ (21.05–21.06)
Ваша деятельность будет сосредоточена вокруг рабочих обязанностей. Это поспособствует профессиональному росту и развитию навыков.
- Любовь. Уделите время укреплению существующих отношений. Если вы одиноки – с осторожностью отнеситесь к новым знакомствам и не спешите довериться малознакомому человеку.
- Здоровье. Велика вероятность нервного истощения. Соблюдайте баланс работы и отдыха.
- Карьера. Наведение порядка в рабочих вопросах поможет сконцентрироваться на важных задачах и хорошо выполнить свои обязанности.
РАК (22.06–22.07)
Время работы над собой и расстановки приоритетов на ближайшее будущее.
- Любовь. Нежелание идти на компромисс может спровоцировать ссоры и недопонимания. Постарайтесь больше прислушиваться к партнеру.
- Здоровье. На этой неделе важно уделить время психологическому состоянию. Вам поможет размеренный отдых и небольшие физические нагрузки.
- Карьера. Не торопитесь тратить финансы на крупные покупки и проявите осторожность в подписании важных бумаг.
ЛЕВ (23.07–23.08)
- Любовь. Найдите время на искренний разговор с партнером, чтобы определить ваши совместные опоры и планы на будущее.
- Здоровье. Возможно обострение хронических заболеваний. Уделите внимание качеству пищи и режиму сна.
- Карьера. Ожидаются приятные сюрпризы в виде премии или финансового вознаграждения.
ДЕВА (24.08–23.09)
Научитесь слушать и слышать себя, если хотите достичь своих целей.
- Любовь. Благоприятная неделя для начала новых отношений.
- Здоровье. Эмоциональное истощение приведет к хронической усталости. Полноценно отдыхайте и, по возможности, пройдите медицинское обследование.
- Карьера. Вам будет крайне сложно концентрироваться на задачах и решать рабочие вопросы.
ВЕСЫ (24.09–23.10)
Решайте проблемы по мере их поступления, а не откладывайте их в долгий ящик.
- Любовь. Вы чрезмерно эмоциональны и импульсивны, и это может негативно отразиться на ваших взаимоотношениях с партнером.
- Здоровье. Велика вероятность подхватить простудное заболевание. Пейте больше теплых напитков и употребляйте витамины.
- Карьера. Не перекладывайте всю ответственность на себя – это поможет избежать профессионального выгорания.
СКОРПИОН (24.10–22.11)
Для вас важно чувствовать опору под ногами. Возьмите на себя ответственность за свои поступки.
- Любовь. Большая вероятность возникновения ссор и разногласий на почве разных взглядов на вещи.
- Здоровье. Следите за своим самочувствием, уделяйте время физическим нагрузкам и укреплению иммунитета.
- Карьера. Ваша сообразительность поможет вам добиться успеха на работе.
СТРЕЛЕЦ (23.11–21.12)
Начало недели предвещает продуктивность во всех жизненных сферах.
- Любовь. Проявите инициативу в отношениях – и веселый досуг вам обеспечен.
- Здоровье. Обратите внимание на сердечно-сосудистую систему. По возможности не перегружайте организм чрезмерными физическими нагрузками.
- Карьера. Ваши амбициозные идеи могут заинтересовать руководство. Не стесняйтесь проявлять инициативу и брать бразды правления в свои руки.
КОЗЕРОГ (22.12–20.01)
От вашего внутреннего настроя зависит исход предстоящих дел.
- Любовь. Настало время перемен. Ваш энтузиазм поможет вам выйти на новый уровень доверия и взаимопонимания.
- Здоровье. Больше спите и хорошо питайтесь – это поможет избежать простуды и нервного истощения.
- Карьера. Не ленитесь завершить все незаконченные дела, и вы будете чувствовать себя намного лучше.
ВОДОЛЕЙ (21.01–20.02)
Неделя прекрасно подходит для саморазвития и изучения нового.
- Любовь. Ваш партнер нуждается в вашей поддержке и внимании, не игнорируйте его.
- Здоровье. Вы чувствуете хроническую усталость. Избавиться от нее помогут спокойные прогулки на свежем воздухе.
- Карьера. Эффективность вашей работы наполовину зависит от внутреннего настроя. Помните об этом.
РЫБЫ (21.02–20.03)
У вас будет множество интересных идей, которые незамедлительно стоит начать воплощать в жизнь.
- Любовь. Займитесь укреплением отношений с партнером. Душевные разговоры и совместный досуг вернут утраченную искру любви.
- Здоровье. Со здоровьем проблем не предвидится, но не стоит забывать о правильном питании и физической активности.
- Карьера. Работа в команде принесет свои плоды, и вы сможете добиться желаемого результата
По материалам журнала ТЕЛЕНЕДЕЛЯ №1-2022. Автор-составитель: экстрасенс Макс Гордеев