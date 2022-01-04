Павел Глоба: в 2022 году разбогатеют 4 знака Зодиака

4 января 2022 15:10 Алла Лысак
Алла Лысак

Алла Лысак

Lifestyle-редактор

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Павел Глоба: в 2022 году разбогатеют 4 знака Зодиака
Павел Глоба: в 2022 году разбогатеют 4 знака Зодиака
pixabay.com

Известный астролог Павел Глоба назвал везунчиков, которые смогут в наступившем году существенно улучшить свое благосостояние!

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Звезды сообщают, что удача будет благоволить Овнам в деловых вопросах. Представителям знака пора отбросить сомнения в сторону, составить четкий план (без него никуда)!

В 2022 году повезет и Близнецам. Пусть будет не так просто, как хотелось бы, но вам на пути обязательно встретятся помощники и союзники.

Итог будет хорошим, вы достигните цели. 

Улучшение благосостояния может быть связано с переходом на новую работу, повышением или сменой деятельности. 

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Скорпионы, у вас тоже есть все основания ожидать финансовой удачи. В наступившем году вы можете серьезно заняться своим хобби и вскоре превратить его в работу, не только любимую, но и хорошо оплачиваемую!

Также Павел Глоба дает надежду на увеличение дохода и Водолеям.

Первая половина 2022-го отлично подойдет для решения деловых вопросов и новых проектов.

Напомним,

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