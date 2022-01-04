Павел Глоба: в 2022 году разбогатеют 4 знака Зодиака
Известный астролог Павел Глоба назвал везунчиков, которые смогут в наступившем году существенно улучшить свое благосостояние!
В 2022 году повезет и Близнецам. Пусть будет не так просто, как хотелось бы, но вам на пути обязательно встретятся помощники и союзники.
Итог будет хорошим, вы достигните цели.
Улучшение благосостояния может быть связано с переходом на новую работу, повышением или сменой деятельности.
Также Павел Глоба дает надежду на увеличение дохода и Водолеям.
Первая половина 2022-го отлично подойдет для решения деловых вопросов и новых проектов.
Напомним,